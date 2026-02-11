De Zerbi viré : Cette déclaration à l’OM qui interpelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La sentence était attendue, elle sera finalement tombée dans la nuit de mardi à mercredi. D’un commun accord avec le club, Roberto De Zerbi a quitté l’OM. Une lourde décision prise par la direction phocéenne alors qu’il y a encore deux semaines, un dirigeant clamait tout son amour pour le technicien de 46 ans.

Arrivé sur le banc de l’OM en 2024, Roberto De Zerbi ne terminera pas sa deuxième saison sur le banc phocéen. Son équipe ayant été humiliée par le PSG au Parc des Princes dimanche soir, l’entraîneur italien a discuté avec la direction qui en est arrivée à un constat clair ; le malaise naissant entre De Zerbi et son vestiaire devait prendre fin. Cette nuit, l’OM a donc annoncé le départ de son coach à travers un communiqué.

Pablo Longoria 🇪🇸 veut 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 🇮🇹 "𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗦𝗜𝗠𝗘𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠". 😁💙🤍



🗣️ « 𝗝𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗾𝘂𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à… pic.twitter.com/mZuPCrlxJw — Actu Foot (@ActuFoot_) January 26, 2026

L’OM officialise le départ de De Zerbi « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », peut-on lire au sein de ce dernier.