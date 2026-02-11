Après la correction contre le PSG, quel joueur de l'OM est le grand perdant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM en s'imposant 5 à 0, le plus grand écart dans un Classique. Une déroute qui pourrait coûter très cher à certains Marseillais. Mais quel joueur de l'OM est le grand perdant de ce match.

C'est une énorme déconvenue pour l'Olympique de Marseille. En se déplaçant au Parc des Princes dimanche, l'OM avait effectivement des ambitions après avoir tenu tête au PSG à deux reprises cette saison. Cependant, les Parisiens ont remis les pendules à l'heure en frappant très fort pour infliger à Marseille sa plus grosse défaite dans un Classique (5-0). Plusieurs joueurs ont déçu, mais lequel est le grand perdant ?

Selon vous, l'OM doit-il vendre Leonardo Balerdi 🇦🇷 cet été ?



🩵 Like pour oui



🔄 Rt pour non#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/1jJvQwwkX0 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) February 9, 2026

Des changements à venir à l'OM ? Malgré une excellente saison, Mason Greenwood a une nouvelle fois déçu dans un un grand match, ce qui lui est souvent reproché. Arrivé cet hiver, Ethan Nwaneri a été remplacé à la mi-temps tandis que Jeffrey De Lange, qui avait remplacé Geronimo Rulli, n'a pas semblé très rassurant dans les buts de l'OM, et pourrait donc déjà céder sa place à son concurrent. Mais c'est également dans le secteur défensif que l'OM a failli à commencer par un trio Medina-Balerdi-Pavard totalement dépassé.