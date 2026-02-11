Après la correction contre le PSG, quel joueur de l'OM est le grand perdant ?

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM en s'imposant 5 à 0, le plus grand écart dans un Classique. Une déroute qui pourrait coûter très cher à certains Marseillais. Mais quel joueur de l'OM est le grand perdant de ce match.
C'est une énorme déconvenue pour l'Olympique de Marseille. En se déplaçant au Parc des Princes dimanche, l'OM avait effectivement des ambitions après avoir tenu tête au PSG à deux reprises cette saison. Cependant, les Parisiens ont remis les pendules à l'heure en frappant très fort pour infliger à Marseille sa plus grosse défaite dans un Classique (5-0). Plusieurs joueurs ont déçu, mais lequel est le grand perdant ?
Des changements à venir à l'OM ?
Malgré une excellente saison, Mason Greenwood a une nouvelle fois déçu dans un un grand match, ce qui lui est souvent reproché. Arrivé cet hiver, Ethan Nwaneri a été remplacé à la mi-temps tandis que Jeffrey De Lange, qui avait remplacé Geronimo Rulli, n'a pas semblé très rassurant dans les buts de l'OM, et pourrait donc déjà céder sa place à son concurrent. Mais c'est également dans le secteur défensif que l'OM a failli à commencer par un trio Medina-Balerdi-Pavard totalement dépassé.
Balerdi en grand danger ?
Mais c'est une nouvelle fois Leonardo Balerdi qui s'est attiré les foudres des observateurs. Le capitaine, qui avait obtenu la note de 1 dans les colonnes de L'EQUIPE, n'a pas assumé son statut comme le constatait Samuel Umtiti au micro de l'After Foot sur RMC : « Cette saison, l’OM est en difficulté quand ils doivent défendre la profondeur. Balerdi a du mal avec ça, comment tu veux faire si tu ne travailles pas ça à l’entraînement ? Et à chaque fois, ils demandent à leur ligne défensive de monter mais ils laissent un boulevard derrière. C’est trop compliqué pour ce genre de joueurs qui ont du mal, et là on parle d’intelligence de jeu ».
