OM - De Zerbi viré : Sa prochaine destination déjà dévoilée ?

Ayant perdu une grande partie de son vestiaire au cours des dernières semaines de compétition, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions par l’OM dans la nuit de mardi à mercredi. Le technicien italien aurait déjà en tête une certaine destination pour son avenir, alors que plusieurs clubs le convoitent. Explications.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Balayé par le PSG au Parc des Princes dimanche soir, l’OM a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. Ayant perdu une partie de son vestiaire, le tacticien italien a accepté de quitter Marseille alors qu’en interne, on en veut beaucoup aux joueurs. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

De Zerbi et l’OM se séparent : Un joueur va le suivre ? https://t.co/RJapERhcn1 — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

C’est terminé entre De Zerbi et l’OM « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première », peut-on notamment lire au sein de ce dernier.