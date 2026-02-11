Un phénomène de Ligue 1 à l’OM ? «On n’est personne pour refuser»

Au cours des dernières années, l’instabilité a été de mise à l’OM. Cependant, cela n’empêche pas plusieurs jeunes joueurs de rêver de porter les couleurs marseillaises. Un phénomène de Ligue 1 a d’ailleurs évoqué ce mardi soir à la radio la possibilité de rejoindre la Cité Phocéenne. Explications.
L’OM fait-il toujours rêver les joueurs ? Depuis de nombreuses années désormais, le club phocéen se distingue de par son instabilité chronique. Incapable de faire preuve de continuité dans son projet, le club marseillais réussit pourtant à convaincre et séduire plusieurs jeunes joueurs talentueux. Né à Marseille, Ilan Kebbal (Paris FC) lui, n’a jamais caché son attachement envers son club de cœur.
« Il n'était pas question pour eux que je parte »
Invité exceptionnel de Génération After ce mardi soir sur RMC, l’international Algérien a évoqué les rumeurs qui l’avaient envoyé à l’OM l’été dernier. « Du côté du club, il n'était pas question pour eux que je parte non plus, je pense. Parce que dans le projet qu'ils mettent en place, c'est vrai que s'ils m'avaient vendu en janvier, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose pour l'équipe ou même par rapport au coach. Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l'ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d'autres joueurs ou pas », a lâché le joueur de 27 ans.
« Si on peut avoir cette chance-là on n’est personne pour refuser »
Forcément, l’OM continue de faire rêver Kebbal, qui considère toujours que Marseille est un très grand club qu’il serait difficile de refuser si l’occasion se présente. « Bien sûr que moi, en tant que joueur je n’ai plus 20 ans et si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… Si on peut avoir cette chance-là on n’est personne pour refuser », conclut le maître à jouer du Paris FC.