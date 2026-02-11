Un phénomène de Ligue 1 à l’OM ? «On n’est personne pour refuser»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, l’instabilité a été de mise à l’OM. Cependant, cela n’empêche pas plusieurs jeunes joueurs de rêver de porter les couleurs marseillaises. Un phénomène de Ligue 1 a d’ailleurs évoqué ce mardi soir à la radio la possibilité de rejoindre la Cité Phocéenne. Explications.

L’OM fait-il toujours rêver les joueurs ? Depuis de nombreuses années désormais, le club phocéen se distingue de par son instabilité chronique. Incapable de faire preuve de continuité dans son projet, le club marseillais réussit pourtant à convaincre et séduire plusieurs jeunes joueurs talentueux. Né à Marseille, Ilan Kebbal (Paris FC) lui, n’a jamais caché son attachement envers son club de cœur.

🔥 Le milieu offensif algérien du Paris FC Ilan Kebbal invité de Génération After, ce soir à partir de 21h sur @RMCInfo pic.twitter.com/HnSZVtvpnY — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2026

« Il n'était pas question pour eux que je parte » Invité exceptionnel de Génération After ce mardi soir sur RMC, l’international Algérien a évoqué les rumeurs qui l’avaient envoyé à l’OM l’été dernier. « Du côté du club, il n'était pas question pour eux que je parte non plus, je pense. Parce que dans le projet qu'ils mettent en place, c'est vrai que s'ils m'avaient vendu en janvier, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose pour l'équipe ou même par rapport au coach. Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l'ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d'autres joueurs ou pas », a lâché le joueur de 27 ans.