Daniel Riolo attaque le patron du PSG, ça fait débat dans la rédaction de RMC !

Alexis Brunet

C’est de notoriété publique, Daniel Riolo n’est pas un très grand fan de Nasser Al-Khelaïfi. Dernièrement, une décision du président du PSG a d’ailleurs grandement irrité l’éditorialiste, qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Son commentaire a fait réagir un autre journaliste de RMC, qui s’est permis d’apporter quelques rectifications sur le sujet.

Dans quelques mois débutera officiellement la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En France, la compétition sera à suivre sur les antennes de M6, qui diffusera 54 matchs en clair. Ce mercredi, un autre acteur, cette fois ci payant, s'est offert les droits de diffusion du mondial et ce n'est pas celui qui était attendu.

🚨 « 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖*𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗫 𝗚𝗘𝗡𝗦. 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗦𝗘𝗭, 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟’𝗔𝗜𝗠𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗟 😡 »



Le message salé de Daniel Riolo aux supporters de l’OM 🥶 :



« 𝗝’𝗮𝗶 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗺’𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿… pic.twitter.com/VagPZaVHrk — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2026

beIN SPORTS coiffe Ligue 1+ au poteau Dernièrement, L’Équipe affirmait que Ligue 1+ s’était positionné pour obtenir les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026. Une offre d’environ 20M€ aurait même été acceptée par la FIFA, mais finalement cela n’aboutira pas. Toujours selon le quotidien sportif, c’est beIN SPORTS qui a finalement raflé la mise tout en s’offrant les droits de diffusion de l’édition 2030.