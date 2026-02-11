Daniel Riolo attaque le patron du PSG, ça fait débat dans la rédaction de RMC !

C’est de notoriété publique, Daniel Riolo n’est pas un très grand fan de Nasser Al-Khelaïfi. Dernièrement, une décision du président du PSG a d’ailleurs grandement irrité l’éditorialiste, qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Son commentaire a fait réagir un autre journaliste de RMC, qui s’est permis d’apporter quelques rectifications sur le sujet.
Dans quelques mois débutera officiellement la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En France, la compétition sera à suivre sur les antennes de M6, qui diffusera 54 matchs en clair. Ce mercredi, un autre acteur, cette fois ci payant, s'est offert les droits de diffusion du mondial et ce n'est pas celui qui était attendu.
beIN SPORTS coiffe Ligue 1+ au poteau
Dernièrement, L’Équipe affirmait que Ligue 1+ s’était positionné pour obtenir les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026. Une offre d’environ 20M€ aurait même été acceptée par la FIFA, mais finalement cela n’aboutira pas. Toujours selon le quotidien sportif, c’est beIN SPORTS qui a finalement raflé la mise tout en s’offrant les droits de diffusion de l’édition 2030.
Riolo critique Al-Khelaïfi
Cette nouvelle n’a pas manqué de faire parler, à commencer par Daniel Riolo. Sur X, l’éditorialiste de RMC s’en est pris à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et PDG de beIN Media Group, qu’il accuse de vouloir faire mal à Ligue 1+. « Donc voilà Bein dirigé par le président du psg met un coup de pelle a L1 + … on va encore me parler de fixette ? Le psg peut désormais assumer les choses pleinement et quitter la Ligue 1… » Une prise de parole qui a fait réagir Arthur Perrot, journaliste chez RMC également, qui a répondu à son collègue et qui a apporté quelques précisions sur le sujet. « Aucun coup de pelle Daniel, c’est surtout la FIFA qui fait confiance à un partenaire historique (depuis 2012) avec un traitement éditorial béton… La différence se fait aussi là. BeIN a peut-être réagi tardivement mais c’était normal que la chaîne défende sa position. »