Départ de De Zerbi : Un entraîneur «bien placé» sur la liste de l’OM (et ce n’est pas celui auquel vous pensez)

Roberto De Zerbi ayant officiellement été démis de ses fonctions, l’OM s’est mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, le nom d’Habib Beye revient avec insistance et il semblerait qu’il soit l’option privilégiée par la direction olympienne, qui aurait en revanche un autre nom bien placé sur sa liste.
C’est la question du moment du côté de l’OM : qui sera le successeur de Roberto De Zerbi ? Ce dernier a décidé de quitter ses fonctions et les dirigeants marseillais doivent désormais lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, Marseille semble avoir jeté son dévolu sur Habib Beye, qui doit en revanche encore finaliser son départ du Stade Rennais.
« Il y a Igor Tudor qui est bien placé aussi »
D’après Walid Acherchour, en plus d’Habib Beye, un autre entraîneur aurait une bonne place sur la liste de l’OM : Igor Tudor. « Aujourd’hui, Habib Beye est, bien évidemment, très bien placé. Il y a Igor Tudor qui est bien placé aussi. Le problème de Tudor, c’est est-ce qu’il va revenir pour six mois ? Il avait déjà fait un intérim à la Juventus où il avait accroché la Ligue des champions sur la fin, mais derrière ça ne lui avait pas permis de s’inscrire dans la durée. Il n’a pas envie d’être dans des contrats courts constamment », a-t-il déclaré sur le plateau du Winamax FC.
L’OM devrait choisir Beye selon Acherchour
Nommé entraîneur de l’OM à l’été 2022, Igor Tudor était parti après seulement une saison, laissant le club à la troisième place de Ligue 1, lui qui avait été accueilli par des sifflets lors de sa toute première rencontre officielle au Vélodrome. Le technicien croate est actuellement libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus au mois d’octobre dernier. Walid Acherchour a en revanche précisé que pour lui, c’est Habib Beye qui sera l’heureux élu. Ce dernier a l’avantage de bien connaître le contexte marseillais et a en plus été capitaine de l’OM entre 2003 et 2007.