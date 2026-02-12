Le PSG et l'OM ont rêvé de Zidane comme entraîneur, «ça a failli se faire» avec un autre club de Ligue 1

Après sa brillante carrière de joueur, Zinedine Zidane a décidé de se reconvertir en tant qu'entraîneur. De quoi alors faire rêver le PSG et l'OM, qui auraient bien aimé voir le Français prendre place sur leur banc de touche. Zidane en Ligue 1 ? Ça aurait pu se faire, mais voilà que c'est un autre club de l'Hexagone qui touchait au but.
Plus que quelques mois visiblement avant que Zinedine Zidane reprenne du service en tant qu'entraîneur. En effet, après la Coupe du monde 2026, le champion du monde 98 devrait prendre la relève de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France. Jusqu'à présent, Zizou n'a connu que le banc du Real Madrid. Ça aurait toutefois pu être différent puisque Zidane a eu d'autres touches, notamment en Ligue 1.
Zidane annoncé à l'OM et au PSG
On aurait donc pu revoir Zinedine Zidane dans le championnat de France, cette fois en tant qu'entraîneur. L'ancien du Real Madrid a notamment fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un intérêt du PSG, étant désigné comme l'un des rêves du Qatar, ou encore de l'OM, lui qui aurait pu retrouver la cité phocéenne en cas de rachat du club. Le fait est Zidane était proche de rejoindre un autre club de Ligue 1 que Paris ou Marseille.
C'est Bordeaux qui a failli le faire
Et c'est sur le banc des Girondins de Bordeaux que Zinedine Zidane aurait pu s'asseoir. En effet, le club aujourd'hui en National 2 avait approché son ancien joueur en 2014. C'est Nicolas De Tavernost, ancien boss des Girondins qui avait révélé cette tentative, expliquant à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe en 2024 : « On a essayé de recruter un grand joueur quand j'étais président de Bordeaux ? Pas un joueur mais un entraîneur, Zinédine Zidane ! Il s'occupait des jeunes du Real. Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud pour rester discret. Cela a failli se faire... Même si cela n'aurait été que temporaire car il avait d'autres ambitions ».