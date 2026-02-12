Le PSG et l'OM ont rêvé de Zidane comme entraîneur, «ça a failli se faire» avec un autre club de Ligue 1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa brillante carrière de joueur, Zinedine Zidane a décidé de se reconvertir en tant qu'entraîneur. De quoi alors faire rêver le PSG et l'OM, qui auraient bien aimé voir le Français prendre place sur leur banc de touche. Zidane en Ligue 1 ? Ça aurait pu se faire, mais voilà que c'est un autre club de l'Hexagone qui touchait au but.

Plus que quelques mois visiblement avant que Zinedine Zidane reprenne du service en tant qu'entraîneur. En effet, après la Coupe du monde 2026, le champion du monde 98 devrait prendre la relève de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France. Jusqu'à présent, Zizou n'a connu que le banc du Real Madrid. Ça aurait toutefois pu être différent puisque Zidane a eu d'autres touches, notamment en Ligue 1.

Zidane fait ses adieux : Son partenaire sous le choc, «ils ne m’ont pas cru...» https://t.co/C1uWj4p9xF — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Zidane annoncé à l'OM et au PSG On aurait donc pu revoir Zinedine Zidane dans le championnat de France, cette fois en tant qu'entraîneur. L'ancien du Real Madrid a notamment fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un intérêt du PSG, étant désigné comme l'un des rêves du Qatar, ou encore de l'OM, lui qui aurait pu retrouver la cité phocéenne en cas de rachat du club. Le fait est Zidane était proche de rejoindre un autre club de Ligue 1 que Paris ou Marseille.