Thibaut Courtois - OM : L'intervention surprise !

Depuis le début de la saison, Geronimo Rulli a alterné entre le bon et le moins bon à l'image de sa boulette contre le FC Nantes le week-end dernier. Entraîneur personnel de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat intervient pour donner son analyse sur le portier de l'OM.

Pour sa deuxième saison à l'OM, Geronimo Rulli confirme qu'il est capable de grandes performances, comme de boulettes mémorables. Contre le FC Nantes, le portier argentin a d'ailleurs commis une erreur grossière. Interrogé sur le cas de Geronimo Rulli, l'entraîneur personnel de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat intervient pour livrer son analyse.

Le coach de Courtois donne son avis sur Rulli « Sur la gestion tactique défensive, les Sud-américains veulent souvent être proches de leur défense, quand le ballon est dans les 25 derniers mètres, même dans leur surface. Imaginons que l’attaquant adverse est à la lutte avec le dernier défenseur… Au lieu de responsabiliser son partenaire, de maintenir le 2 contre 1 en retrait, non loin de sa ligne pour fermer l’angle, Rulli va aller au duel et donc briser la supériorité numérique », confie-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.