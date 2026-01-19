Antoine Dupont et la sexualité : Il attend autre chose !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dehors des combats qu'il mène sur les terrains de rugby, Antoine Dupont est engagé dans d'autres luttes et notamment celle contre l'homophobie. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a affiché son soutien à plusieurs reprises à la communauté homosexuelle, réclamant que les lignes bougent afin que chacun puisse vivre sa sexualité librement.

En plus de son statut de meilleur joueur du XV de France et de référence mondiale à son poste de demi de mêlée, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme un people à part entière. Un statut qui lui donne accès à une large tribune médiatique, et Dupont ne s'en prive pas pour évoquer divers sujets de société qui lui tiennent à coeur, comme par exemple la défense des homosexuels et le droit à chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend.

Dupont et son combat contre l'homophobie Alors qu'il faisait la Une du magazine Têtu en juin 2024, Antoine Dupont prenait position pour la première fois à ce sujet : « Je doute fort qu’il n’y ait qu’un seul gay sur les terrains ! […] Donc le but, c’est que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité et acceptés. Même si le rugby peut être vu comme macho, on est très ouverts d’esprit, et aujourd’hui je pense qu’on est tous capables d’accepter les orientations sexuelles des uns et des autres. Alors il faut vraiment le répéter, communiquer dessus, pour que chacun se sente définitivement à l’aise », lâchait le capitaine du XV de France.