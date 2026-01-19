Antoine Dupont et la sexualité : Il attend autre chose !

En dehors des combats qu'il mène sur les terrains de rugby, Antoine Dupont est engagé dans d'autres luttes et notamment celle contre l'homophobie. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a affiché son soutien à plusieurs reprises à la communauté homosexuelle, réclamant que les lignes bougent afin que chacun puisse vivre sa sexualité librement.
En plus de son statut de meilleur joueur du XV de France et de référence mondiale à son poste de demi de mêlée, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme un people à part entière. Un statut qui lui donne accès à une large tribune médiatique, et Dupont ne s'en prive pas pour évoquer divers sujets de société qui lui tiennent à coeur, comme par exemple la défense des homosexuels et le droit à chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend.
Dupont et son combat contre l'homophobie
Alors qu'il faisait la Une du magazine Têtu en juin 2024, Antoine Dupont prenait position pour la première fois à ce sujet : « Je doute fort qu’il n’y ait qu’un seul gay sur les terrains ! […] Donc le but, c’est que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité et acceptés. Même si le rugby peut être vu comme macho, on est très ouverts d’esprit, et aujourd’hui je pense qu’on est tous capables d’accepter les orientations sexuelles des uns et des autres. Alors il faut vraiment le répéter, communiquer dessus, pour que chacun se sente définitivement à l’aise », lâchait le capitaine du XV de France.
« On peut encore faire bouger les lignes »
Quelques semaines plus tard, en juillet 2024, Dupont remettait ça dans les colonnes de Gala et réclamait du changement dans les mentalités : « Je profite de ma notoriété et de la caisse de résonance qu’elle entraîne pour servir de relais à des projets nobles. Aujourd’hui, je suis entendu. Je souhaite simplement mettre en avant des principes élémentaires de tolérance qui devraient être compris de tous. Chacun doit pouvoir vivre sa sexualité librement. Partout, dans tous les milieux, et dans le rugby aussi. Il y a déjà du mieux, mais on peut encore faire bouger les lignes ». Le message est passé...