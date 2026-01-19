Antoine Dupont : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait opté pour un choix fort en mettant sa carrière entre parenthèses durant quelques mois afin de disputer les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée du Stade Toulousain en garde une excellente expérience et a noué une nouvelle relation privilégiée avec les joueurs de cette discipline.

En août 2024, Antoine Dupont avait fait sensation à Paris avec l'équipe de France de rugby à 7 à raflant la médaille d'or aux Jeux Olympiques. La résultat de plusieurs mois de préparation pour le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, qui a donc fait de belles rencontres durant cette expérience assez inédite. Et dans un entretien accordé à Sud Radio en octobre 2024, Dupont a justement évoqué cette nouvelle relation avec les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7.

« Évidemment, je vais continuer à garder contact » « Au-delà des joueurs, on a vécu une aventure incroyable entre nous. Ils sont nombreux à être restés dans le circuit, donc évidemment, je vais continuer à garder contact. Je pense qu'on va se croiser quand on sera à Marcoussis, ça sera sympa de pouvoir échanger (…) Ceux qui sont en top 14, qu'on croise les week-ends, comme Aaron, Grandidier et Apo qui n'étaient pas sur le terrain, mais avec qui j'ai pu discuter un peu après, c’est toujours des moments sympas », confie Antoine Dupont, qui conserve donc un excellent souvenir de ces JO de Paris 2024.