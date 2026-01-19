Antoine Dupont : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Antoine Dupont avait opté pour un choix fort en mettant sa carrière entre parenthèses durant quelques mois afin de disputer les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée du Stade Toulousain en garde une excellente expérience et a noué une nouvelle relation privilégiée avec les joueurs de cette discipline.
En août 2024, Antoine Dupont avait fait sensation à Paris avec l'équipe de France de rugby à 7 à raflant la médaille d'or aux Jeux Olympiques. La résultat de plusieurs mois de préparation pour le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, qui a donc fait de belles rencontres durant cette expérience assez inédite. Et dans un entretien accordé à Sud Radio en octobre 2024, Dupont a justement évoqué cette nouvelle relation avec les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7.
« Évidemment, je vais continuer à garder contact »
« Au-delà des joueurs, on a vécu une aventure incroyable entre nous. Ils sont nombreux à être restés dans le circuit, donc évidemment, je vais continuer à garder contact. Je pense qu'on va se croiser quand on sera à Marcoussis, ça sera sympa de pouvoir échanger (…) Ceux qui sont en top 14, qu'on croise les week-ends, comme Aaron, Grandidier et Apo qui n'étaient pas sur le terrain, mais avec qui j'ai pu discuter un peu après, c’est toujours des moments sympas », confie Antoine Dupont, qui conserve donc un excellent souvenir de ces JO de Paris 2024.
Dupont encore plus connu après les JO
« Un impact sur ma notoriété ? Bien sûr, déjà avant, quand j'étais en fin de saison, on savait que j'allais jouer avec le 7 après les premiers tournois. Les gens quand ils me croisaient, ils ne me disaient qu'une chose : bonne chance pour les JO. Il n'y avait plus de top 14, plus de Coupe d'Europe. On sent vraiment qu'il n'y a rien de plus fédérateur que les JO dans le sport. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas passionnés de rugby, même pas de sport de base, qui se sont mis à nous soutenir et à nous féliciter une fois qu'on a gagné ce titre, on a pu, je pense, tous se rendre compte de l'ampleur que ça avait pu avoir dans le pays. Moi, j'avais déjà une notoriété qui était assez importante, mais qui, je pense, a un peu grossi cet été », poursuit Dupont.