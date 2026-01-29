Crise à l’OM : Raymond Domenech s’en mêle et désigne le coupable

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est le genre de soirées que les supporters de l’OM et leurs rivaux ne risquent pas d’oublier de sitôt. Alors que la qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions lui tendait les bras, le groupe marseillais s’est écroulé en Belgique avec en plus un dernier coup asséné par le gardien du Benfica Lisbonne lors du match contre le Real Madrid. Toutefois, Anatoliï Trubin n’est clairement pas le coupable de cet échec selon Raymond Domenech.

L’ultime journée de saison régulière de Ligue des champions a été rude pour l’Olympique de Marseille. A commencer par le match des hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse du Club Brugge mercredi soir. L’OM est totalement passé au travers puisque les Belges leur ont infligé une lourde défaite sur le score de 3 buts à 0, une addition qui aurait en plus pu être plus salée s’ils avaient montré plus de réalisme. Mais ce n’est qu’une partie de la désillusion marseillaise.

🔵⚪ Di Meco : "Franchement, je ne sais pas quoi dire. On est la première équipe française à ne pas se qualifier dans cette nouvelle formule. Être supporter de l'OM à 62 ans... Pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi je me rends malheureux ?" pic.twitter.com/MT9Sprwma4 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 28, 2026

Le gardien de Benfica crucifie l’OM battu à Bruges En effet, à des centaines de kilomètres de Bruges, le Benfica Lisbonne recevait dans la capitale portugaise le Real Madrid de Kylian Mbappé. Malgré le doublé du Soulier d’or européen, la Casa Blanca a été battue par les locaux sur le score de 4 buts à 2 avec une réalisation de la tête du gardien Anatoliï Trubin dans les dernières secondes de la rencontre. A la différence de but, le Benfica Lisbonne a décroché aux forceps la 24ème et dernière place qualification de cette saison régulière pour accéder aux 1/16èmes de finale de Ligue des champions. L’OM pour sa part a basculé à la 25ème position, l’évinçant de la compétition. Au vu des investissements consentis et des ambitions de l’Olympique de Marseille, cet échec pourrait constituer une crise. Aux yeux de Raymond Domenech, Roberto De Zerbi est à blâmer.