«A la banque il est dans le rouge complet» : «De Zerbi qui s’en va», Riolo a son scénario pour l’OM

L’Olympique de Marseille a pris l’eau, tout simplement. En déplacement à Bruges afin de valider sa place dans les équipes barragistes pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions, le groupe marseillais victorieux samedi dernier du RC Lens en Ligue 1 devait éviter une catastrophe. C’est raté, l’OM a été corrigé 3 buts à 0 et a vu sa qualification s’envoler dans le ciel de Lisbonne où le gardien du Benfica, en inscrivant un quatrième but contre le Real Madrid, éliminait l’OM pour un but au goal average. Daniel Riolo a mis sur pied un scénario à l’antenne qui pourrait entraîner la fin de la collaboration entre le club et Roberto De Zerbi.

Le scénario est catastrophique, digne d’un blockbuster. L’OM avait clairement son destin entre ses mains. Pas besoin de forcément aller chercher la victoire, il fallait uniquement éviter le naufrage. Un match nul, voire une défaite pas trop lourde permettait au club phocéen de sauver les meubles et de valider son ticket pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions, soit les barrages. Néanmoins, l’équipe de Roberto De Zerbi a failli à la tâche et a coulé sur la pelouse du Club Brugge mercredi soir, lors de l’ultime journée de saison régulière de la C1 (0-3).

«Il y a 7 équipes qui n’ont rien à fo*tre devant l’OM» Résultat, l’Olympique de Marseille termine à la 25ème position sur 36 de cette phase de qualification pour la phase à élimination directe. Et pourtant, au vu de l’effectif bâti par le tandem Pablo Longoria et Medhi Benatia (président et directeur du football de l’OM), l’équipe de Roberto De Zerbi ne pouvait pas se permettre de manquer à l’appel vendredi lors du tirage au sort des 1/16èmes de finale. C’est du moins le constat lourd de sens dressé par Daniel Riolo pendant l’After Foot de mercredi avec en prime un hypothétique départ du coach italien. « Il y a 7 équipes qui n’ont rien à fo*tre devant l’OM. C’est un constat qui est inacceptable. Ce constat doit pousser les dirigeants et l’entraîneur, moi je n’exclus pas un pétage de plomb de De Zerbi qui s’en va ».