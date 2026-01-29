«Le De Zerbi Ball, conservation de balles à 3-0…», un journaliste se moque de l’entraîneur de l’OM

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a perdu sèchement contre le Club Brugge, et ce, lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Une défaite synonyme d'élimination dès le premier tour de la C1. Alors que l'OM a joué la montre dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, un journaliste français a taclé Roberto De Zerbi.

Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM avait rendez-vous avec le Club Brugge au stade Jan Breydel. Qualifié virtuellement pour les barrages avant le coup d'envoi de la rencontre, le club phocéen a vécu un cauchemar ce mercredi soir. En effet, les Marseillais ont pris une correction à l'extérieur, s'étant inclinés 3-0. Et alors que les autres résultats n'ont pas été favorables, l'OM est éliminé dès le premier tour de la C1.

Le De Zerbi Ball, conservation de balles à 3-0. Objectif que les centraux touchent 130 fois le ballon... Grâce à un mercato bien ciblé. https://t.co/kw7R2mrg9x — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 29, 2026

Mené 3-0, l'OM a joué la montre contre le Club Brugge Alors que l'OM était mené 3-0, les joueurs de Roberto De Zerbi ont décidé de jouer la montre. En effet, la bande à Leonardo Balerdi a fait tourner le ballon, comme si elle voulait conserver ce score. Et après le coup de sifflet final de la rencontre, le pire des scénarios s'est produit à Lisbonne. Alors qu'il menait 3-2 face au Real Madrid, le Benfica devait inscrire un nouveau but pour passer devant l'OM. Et finalement les Portugais ont réussi à faire trembler les filets de Thibaut Courtois à la dernière seconde, et ce, grâce à un but de la tête de leur gardien de but : Anatoliy Trubin.