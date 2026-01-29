De Zerbi menacé : Le coach italien a pris de vitesse ses dirigeants ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Pablo Longoria a pris une correction face au Club Brugge. En effet, les Marseillais se sont inclinés 3-0 lors de la huitième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Alors que les joueurs ne l'ont pas vu ce jeudi, Roberto De Zerbi pourrait quitter l'OM avant le choc face au Paris FC.

Pour le compte de la huitième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté au Club Brugge. Et la bande à Leonardo Balerdi a passé une sale soirée ce mercredi. En effet, l'OM de Pablo Longoria s'est incliné sèchement en Belgique (3-0). Résultat, le club emmené par Roberto De Zerbi est éliminé de la Ligue des Champions. Benfica ayant validé son ticket pour les barrages à la toute dernière seconde face au Real Madrid, et ce, grâce à un but de la tête de son gardien : Anatoliy Trubin.

OM : De Zerbi a discuté de son avenir avec sa direction D'après les indiscrétions de RMC Sport, divulguées ce jeudi après-midi, ce fiasco à Bruges pourrait avoir de terribles répercussions sur l'avenir de Roberto De Zerbi. A en croire le média français, les joueurs de l'OM n'auraient pas vu leur entraineur ce jeudi. En effet, Roberto De Zerbi n'aurait pas dirigé la dernière séance d'entrainement de l'équipe première olympienne. D'ailleurs, le coach italien aurait discuté avec sa direction pour que son sort soit scellé avant le duel face au Paris FC, programmé ce samedi après-midi. A en croire RMC Sport, les deux parties ont discuté pour savoir si oui ou non Roberto De Zerbi continuait son aventure à l'OM.