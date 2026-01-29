«Des pignoles à deux mains»,«les supporters ont une responsabilité» : il craque après l’élimination de l’OM

Axel Cornic

Tout était réuni pour voir l’Olympique de Marseille se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, pour la première fois de son histoire dans cette nouvelle formule. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas seulement perdu contre le Club Brugge (3-0), mais se sont également fait éliminer dans un scénario rocambolesque qui fait beaucoup réagir en ce moment.

Du côté de Marseille, les mots manquent pour décrire l’énorme désillusion qui règne au lendemain de la défaite face au Club Brugge. Car l’OM semblait avoir tout en main pour poursuivre sa route en Ligue des Champions, même avec un revers contre les Belges. Et évidemment, les critiques sont très nombreuses...

« Pour les joueurs et les supporters, c'est devenu un football d'influenceurs, de réseaux sociaux » Elles viennent notamment de certains anciens du club, qui ne comprennent pas comment l'OM a pu sombrer à ce point dans la crise. « Tu as un coach qui s'est dispersés après la victoire sur Lens. Ça a été récurrent cette année, les mecs gagnent, on dirait qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Pour les joueurs et les supporters, c'est devenu un football d'influenceurs, de réseaux sociaux » a expliqué Éric Di Meco, qui a semblé tout particulièrement remonté sur les antennes de RMC.