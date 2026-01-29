«Des pignoles à deux mains»,«les supporters ont une responsabilité» : il craque après l’élimination de l’OM

Tout était réuni pour voir l’Olympique de Marseille se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, pour la première fois de son histoire dans cette nouvelle formule. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas seulement perdu contre le Club Brugge (3-0), mais se sont également fait éliminer dans un scénario rocambolesque qui fait beaucoup réagir en ce moment.
Du côté de Marseille, les mots manquent pour décrire l’énorme désillusion qui règne au lendemain de la défaite face au Club Brugge. Car l’OM semblait avoir tout en main pour poursuivre sa route en Ligue des Champions, même avec un revers contre les Belges. Et évidemment, les critiques sont très nombreuses...
« Pour les joueurs et les supporters, c’est devenu un football d’influenceurs, de réseaux sociaux »
Elles viennent notamment de certains anciens du club, qui ne comprennent pas comment l’OM a pu sombrer à ce point dans la crise. « Tu as un coach qui s’est dispersés après la victoire sur Lens. Ça a été récurrent cette année, les mecs gagnent, on dirait qu’ils ont remporté la Ligue des Champions. Pour les joueurs et les supporters, c’est devenu un football d’influenceurs, de réseaux sociaux » a expliqué Éric Di Meco, qui a semblé tout particulièrement remonté sur les antennes de RMC.
« Tu fais trois bons matchs dans l’année et le reste tu passes à côté, on se souvient des trois bons matchs »
« Un joueur de Ligue 1, il ne doit pas passer à côté plus de cinq fois. Il doit faire des bons matchs et surtout des grands matchs. Maintenant, c’est le contraire ! Tu fais trois bons matchs dans l’année et le reste tu passes à côté, on se souvient des trois bons matchs » a poursuivi celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM. « Et surtout, on voit des vidéos de l’entrainement ou les joueurs font des pichenettes et des ciseaux retournés, les mecs se font des pignoles à deux mains ! Ensuite, ça s’excuse quand ça fait un mauvais match. Ça devient insupportable et les supporters ont une responsabilité, parce qu’ils venèrent ces mecs-là ! ».