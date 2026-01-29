Crise à l’OM : Une vieille embrouille refait surface après la désillusion en Ligue des champions

Le navire de l’Olympique de Marseille a sombré. Et au vu des répercussions, il se pourrait que les retombées soient importantes au sein de l’institution phocéenne. D’autant plus que cette élimination surprise dès la fin de la première phase de Ligue des champions survient quelques semaines seulement après un supposé clash entre Roberto De Zerbi et un joueur de l’OM dans le vestiaire…
« En 13 ans, je n’ai jamais vécu ça. On a honte ». Un discours sombre lâché par Roberto De Zerbi en conférence de presse mercredi ponctuant une soirée noire pour l’Olympique de Marseille. Si près et pourtant si loin. Sur les deux dernières journées de saison régulière de la Ligue des champions, il ne manquait juste un point à l’OM afin d’assurer son avenir pour les barrages de la C1 en 1/16èmes de finale de la compétition. Sur six points possibles, le club phocéen en a pris… 0. Avec en prime une descente aux enfers en terres belges.
«Il a montré beaucoup de véhémence devant ses coéquipiers»
Contre le Club Brugge mercredi soir, l’OM a subi la foudre des locaux qui ont passé trois buts à la défense fébrile de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et ce n’est pas qu’un cas isolé. Ce 3-0 succède à un autre revers sur le même score contre Liverpool au Vélodrome et à une victoire aux forceps début décembre sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2). Un succès poussif qui aurait engendré une sérieuse explication dans le vestiaire entre l’entraîneur de l’OM et Pierre-Emile Hojbjerg divulguée par Walid Acherchour lors d’un live sur le Winamax FC. « Hojbjerg a très mal pris la lecture du match de De Zerbi à l’Union Saint-Gilloise quand ils ont pris l’eau. Il a montré beaucoup de véhémence devant ses coéquipiers en faisant référence en gros à un bateau qui coulait à ce moment-là ».
«Il y a eu une énorme explication dans le vestiaire entre De Zerbi et Hojbjerg»
Le chroniqueur du WFC et consultant de RMC a affirmé que le ton serait monté entre les deux hommes, créant un certain malaise dans le vestiaire. « Derrière, il y a eu une énorme explication dans le vestiaire entre De Zerbi et Hojbjerg. Ça a donné des petits remous. Je n’étais pas non plus étonné de voir dans la presse qu’on parle d’un transfert d’Hojbjerg notamment ». Reste à savoir si cette élimination précoce dès la saison régulière de la Ligue des champions ravivera certains désaccords…