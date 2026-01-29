Crise à l’OM : Une vieille embrouille refait surface après la désillusion en Ligue des champions

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le navire de l’Olympique de Marseille a sombré. Et au vu des répercussions, il se pourrait que les retombées soient importantes au sein de l’institution phocéenne. D’autant plus que cette élimination surprise dès la fin de la première phase de Ligue des champions survient quelques semaines seulement après un supposé clash entre Roberto De Zerbi et un joueur de l’OM dans le vestiaire…

« En 13 ans, je n’ai jamais vécu ça. On a honte ». Un discours sombre lâché par Roberto De Zerbi en conférence de presse mercredi ponctuant une soirée noire pour l’Olympique de Marseille. Si près et pourtant si loin. Sur les deux dernières journées de saison régulière de la Ligue des champions, il ne manquait juste un point à l’OM afin d’assurer son avenir pour les barrages de la C1 en 1/16èmes de finale de la compétition. Sur six points possibles, le club phocéen en a pris… 0. Avec en prime une descente aux enfers en terres belges.

🤯 "C'est la honte pour l'OM, je suis sidéré. C'est un signal cataclysmique sur le projet de jeu de De Zerbi et sur les petits leaders qui composent cette équipe : Rulli, Balerdi, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood..."



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/mxBiKPRvIl — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) January 28, 2026

«Il a montré beaucoup de véhémence devant ses coéquipiers» Contre le Club Brugge mercredi soir, l’OM a subi la foudre des locaux qui ont passé trois buts à la défense fébrile de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et ce n’est pas qu’un cas isolé. Ce 3-0 succède à un autre revers sur le même score contre Liverpool au Vélodrome et à une victoire aux forceps début décembre sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2). Un succès poussif qui aurait engendré une sérieuse explication dans le vestiaire entre l’entraîneur de l’OM et Pierre-Emile Hojbjerg divulguée par Walid Acherchour lors d’un live sur le Winamax FC. « Hojbjerg a très mal pris la lecture du match de De Zerbi à l’Union Saint-Gilloise quand ils ont pris l’eau. Il a montré beaucoup de véhémence devant ses coéquipiers en faisant référence en gros à un bateau qui coulait à ce moment-là ».