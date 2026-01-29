«J’ai vu des images terribles» : Une légende de l’OM indignée par cette scène en Ligue des champions

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu une soirée cauchemardesque mercredi, s’inclinant lourdement sur la pelouse de Bruges (3-0) avant d’apprendre son élimination en Ligue des champions suite à l’incroyable but inscrit par le gardien de Benfica contre le Real Madrid (4-2). Une scène a particulièrement marqué une ancienne gloire du club phocéen…

L’ OM a coulé en Belgique, s’inclinant très lourdement sur la pelouse de Bruges (0-3) mercredi soir pour cette dernière journée de saison régulière en Ligue des champions. Une humiliation qui aurait pu être sans conséquence pour la formation phocéenne, bien partie pour se qualifier malgré tout pour les barrages jusqu’au bout du temps additionnel du match entre Benfica et le Real Madrid (4-2), et ce but du gardien Anatoliï Troubine , permettant aux Portugais de chiper la 24e place à l’OM.

Les Phocéens avaient logiquement un œil sur la fin de cette rencontre, décisive pour l’avenir européen du club. De quoi déconcerter une ancienne gloire marseillaise. « J’ai vu des images terribles sur le banc de touche avec des dirigeants qui regardent le match sur le téléphone et qui gueulaient parce que l'arbitre ne sifflait pas à Benfica, s’est indigné Eric Di Meco au micro de RMC. Mais quand tu as fait ça (la prestation à Bruges), ne regarde pas les autres matchs. Regarde-toi. »

« Parfois je me demande pourquoi je m’inflige ça à 62 ans »

Eric Di Meco était dépité au moment de prendre la parole dans l’After Foot après l’élimination de l’OM. « Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Après le match de Liverpool, quand on imaginait comment l'OM pouvait être éliminé de la compétition, ça semblait impossible. Il y avait des stats qui arrivaient sauf qu'à un moment, les matchs, il faut les jouer, a ajouté l’ancien international français. C’est la honte de l’OM en Coupe d’Europe. J’avais commenté une des dernières campagnes, celle à zéro point et où tu te demandes ce que tu fais à commenter les matchs de l'OM ou à les regarder. Et là, on est la première équipe française à être éliminée dans cette nouvelle formule où tout le monde se qualifie, même des équipes de Chypre ou de je ne sais plus où… »

Pour Di Meco, les Marseillais sont tout simplement « les c*ns de la soirée ». « J’en ai marre! Parfois, être supporter de l’OM ces dernières années... Parfois je me demande pourquoi je m’inflige ça à 62 ans, souffle l’ex-défenseur. Normalement quand tu as fait une carrière de joueur, tu es un peu détaché des résultats, tu regardes ça de loin et tu as du recul. Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça? Pourquoi? »