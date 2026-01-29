Scénario cruel pour l’OM , le fiasco de l’élimination résumé en 4 statistiques (qui font très mal)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, l’heure est au bilan après cette saison régulière de Ligue des champions dont le dénouement n’est clairement pas flatteur au club phocéen. En effet, à deux journées de la fin, il ne fallait qu’un seul petit point aux hommes de Roberto De Zerbi pour valider leur ticket pour le tour suivant. Un objectif pas accompli avec deux défaites de rang dans des circonstances assez folles. Explications.

Ils avaient pourtant 96% de chances de qualification pour les barrages, à savoir les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions. Et pourtant, l’OM a raté le coche. Pour son déplacement en Belgique afin d’y affronter le Club Brugge qui avait tenu en échec le FC Barcelone sur sa pelouse le 5 novembre dernier (3-3), le club phocéen avait clairement son destin entre ses mains. Ne pas perdre leur assurait une qualification au tour suivant et même une défaite, selon différentes circonstances leur permettait de valider leur billet. Néanmoins, à la différence de buts après une déroute belge sur le score de 3 buts à 0, l’OM s’est fait sortir de la compétition dès la phase de saison régulière.

Premier club français de l’histoire à ne pas atteindre la phase à élimination directe de la nouvelle formule de la Ligue des champions La faute, entre autres, au succès du Benfica Lisbonne à l’Estadio da Luz contre le Real Madrid dans les derniers instants de la partie grâce à un but du gardien Anatolii Trubin (4-2). Alors 24ème et donc dernier barragiste, l’OM a basculé à la 25ème place, l’éliminant de toutes les compétitions européennes. Un scénario catastrophe qui rend cet échec historique dans le mauvais sens du terme. Et pour cause, le club phocéen est la première équipe française de l’histoire à sortir avant les barrages de cette nouvelle formule de la Ligue des champions. La saison dernière, le LOSC, le PSG, le Stade Brestois et l’AS Monaco avaient tous remplis le contrat. Première des quatre statistiques qui ne met pas en valeur les hommes de Roberto De Zerbi.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026