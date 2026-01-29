De Zerbi critiqué avec l’OM : La réponse aux attaques venue... de Paris !

Roberto De Zerbi n’échappe pas aux critiques au lendemain de l’humiliation connue par l’OM sur la pelouse de Bruges (0-3), synonyme d’élimination en Ligue des champions alors que le club était bien placé pour atteindre les barrages. Mais le technicien italien peut compter sur du soutien, notamment du côté de Paris.
L’Olympique de Marseille a sombré en Belgique ce mercredi soir, s’inclinant très largement sur la pelouse de Bruges (0-3). Roberto De Zerbi et ses joueurs ne verront donc pas les barrages de la Ligue des champions, de quoi les placer sous le feu des critiques.
« Ça semblait impossible de ne pas se qualifier. C’est la honte de l’OM en Coupe d’Europe. J’avais commenté la campagne à zéro point. Et là, on est la première équipe française à ne pas se qualifier dans cette nouvelle formule où tout le monde se qualifie, même des équipes de Chypre. Comment on peut perdre comme ça à Bruges ? On est les cons de la soirée, j’en ai marre, a notamment lâché Eric Di Meco au micro de RMC. Être supporter de l’OM… Pourquoi je m’inflige ça à 62 ans ? Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça ? Normalement, tu es détaché des résultats. Pourquoi je me rends malheureux ? »
« C’est très lourd, très mauvais »
De son côté, Roberto De Zerbi évoquait un sentiment de « honte » au cours de sa conférence de presse. « En treize ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est très lourd, très mauvais, nous n’avons pas d’excuses », expliquait l’entraîneur de l’OM, qui peut encore compter sur des soutiens… notamment du côté de Paris !
Alors que l’OM a rendez-vous avec le Paris FC samedi, Stéphane Gilli est revenu sur l’élimination contre Bruges. « C'est une mauvaise nouvelle pour le foot français déjà, a confié l’entraîneur parisien, rapporté par RMC. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter. Pour eux, déjà, par rapport à leur élimination, et aussi pour leurs supporters. Je pense qu’il y aura une réaction d'orgueil donc ça va être un match très difficile. »
« Il faut reconnaître qu'il a apporté pas mal de choses au football »
Stéphane Gilli a également défendu le travail de Roberto De Zerbi : « Il est souvent critiqué mais c’est un entraîneur qui a des idées et des principes de jeu bien établis. Il faut reconnaître qu'il a apporté pas mal de choses au football et j'ai du respect pour lui. Mais c'est sûr que l’élimination est un coup d’arrêt par rapport à ce qu’ils ont mis en œuvre. Je pense que s'il a mis en place cette stratégie, ces joueurs-là, c'est qu'il a ses raisons. En tant qu'entraîneur, quand on met en place un dispositif ou des joueurs c'est qu'à l'instant T, on pense que c'est la meilleure équipe pour performer sur ce match-là. C'est difficile de juger. Il a ses raisons. C'est comme quand je suis passé à 5. Ce n'était pas forcément une volonté au départ mais ça s'est fait en fonction des profils que j'avais ».