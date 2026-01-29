De Zerbi critiqué avec l’OM : La réponse aux attaques venue... de Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi n’échappe pas aux critiques au lendemain de l’humiliation connue par l’OM sur la pelouse de Bruges (0-3), synonyme d’élimination en Ligue des champions alors que le club était bien placé pour atteindre les barrages. Mais le technicien italien peut compter sur du soutien, notamment du côté de Paris.

L’Olympique de Marseille a sombré en Belgique ce mercredi soir, s’inclinant très largement sur la pelouse de Bruges (0-3). Roberto De Zerbi et ses joueurs ne verront donc pas les barrages de la Ligue des champions, de quoi les placer sous le feu des critiques. « Ça semblait impossible de ne pas se qualifier. C’est la honte de l’OM en Coupe d’Europe. J’avais commenté la campagne à zéro point. Et là, on est la première équipe française à ne pas se qualifier dans cette nouvelle formule où tout le monde se qualifie, même des équipes de Chypre. Comment on peut perdre comme ça à Bruges ? On est les cons de la soirée, j’en ai marre, a notamment lâché Eric Di Meco au micro de RMC. Être supporter de l’OM… Pourquoi je m’inflige ça à 62 ans ? Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça ? Normalement, tu es détaché des résultats. Pourquoi je me rends malheureux ? »

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

« C’est très lourd, très mauvais » De son côté, Roberto De Zerbi évoquait un sentiment de « honte » au cours de sa conférence de presse. « En treize ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est très lourd, très mauvais, nous n’avons pas d’excuses », expliquait l’entraîneur de l’OM, qui peut encore compter sur des soutiens… notamment du côté de Paris ! Alors que l’OM a rendez-vous avec le Paris FC samedi, Stéphane Gilli est revenu sur l’élimination contre Bruges. « C'est une mauvaise nouvelle pour le foot français déjà, a confié l’entraîneur parisien, rapporté par RMC. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter. Pour eux, déjà, par rapport à leur élimination, et aussi pour leurs supporters. Je pense qu’il y aura une réaction d'orgueil donc ça va être un match très difficile. »