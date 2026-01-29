OM : «Ils ne savent même pas où sont les toilettes à la Commanderie », Des choix de Roberto De Zerbi pointés du doigt

Ce mercredi soir, l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions. Un échec sportif suite auquel les regards se tournent notamment vers Roberto De Zerbi. L’entraîneur phocéen a pointé du doigt par beaucoup et c’est notamment sa gestion qui est problématique aux yeux de plusieurs observateurs. Et les critiques ont ainsi fusé dernièrement à l’encontre de l’Italien.
En 2024, Roberto De Zerbi est venu s'asseoir sur le banc de l’OM. Cela fait maintenant près d’un an et demi que l’Italien est aux manettes. S’il a rapidement réussi à gagner le coeur des supporters olympiens, on ne peut pas forcément en dire autant des observateurs. En effet, la méthode De Zerbi est loin de faire l’unanimité. De quoi lui valoir ainsi diverses critiques et encore plus depuis que l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions.
« Ils n’ont quasiment fait aucun entraînements avec l’OM »
Ce mercredi soir, face à Bruges, Jurriën Timber et Ethan Nwaneri, arrivés cet hiver à l’OM, n’étaient pas là, eux qui n’étaient pas qualifiés pour ce match. Deux recrues que Roberto De Zerbi n’avaient pourtant pas hésité à lancer dans le grand bain face au RC Lens alors qu’elles venaient à peine de poser leurs valises à Marseille. Et Kevin Diaz a du mal avec cette gestion de De Zerbi, lui qui a pu dire à l’occasion de l’After Foot : « Le match contre Lens il y 2 recrues dans le 11 de départ. Ils n’ont quasiment fait aucun entraînements avec l’OM. Ça veut dire que Timber et Nwaneri, s’ils avaient pu être alignés en Ligue des Champions, ils l’auraient été. Ce n’est pas normal que deux joueurs arrivent et jouent contre Lens après 2 jours. Ils ne savent même pas où sont les toilettes à la Commanderie qu’ils sont déjà titulaires ».
« Là je ne comprends plus rien Roberto »
Le méthode Roberto De Zerbi à l’OM est donc clairement loin de faire l’unanimité. Daniel Riolo a lui aussi critiqué les choix de l’entraîneur italien, balançant à propos de ce dernier : « Là je ne comprends plus rien Roberto. Si tes joueurs ne comprennent pas, arrête d’innover, ils ne comprennent pas et adapte-toi à tes joueurs. Ce n’est pas dans son vocabulaire ? Alors il est dans l’erreur. (…) Ce soir De Zerbi a pris le ravin et comment il va sortir je ne sais pas. Pour moi, il a perdu en crédit, à la banque il est dans le rouge complet ».