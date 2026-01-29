OM : «Ils ne savent même pas où sont les toilettes à la Commanderie », Des choix de Roberto De Zerbi pointés du doigt

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions. Un échec sportif suite auquel les regards se tournent notamment vers Roberto De Zerbi. L’entraîneur phocéen a pointé du doigt par beaucoup et c’est notamment sa gestion qui est problématique aux yeux de plusieurs observateurs. Et les critiques ont ainsi fusé dernièrement à l’encontre de l’Italien.

En 2024, Roberto De Zerbi est venu s'asseoir sur le banc de l’OM. Cela fait maintenant près d’un an et demi que l’Italien est aux manettes. S’il a rapidement réussi à gagner le coeur des supporters olympiens, on ne peut pas forcément en dire autant des observateurs. En effet, la méthode De Zerbi est loin de faire l’unanimité. De quoi lui valoir ainsi diverses critiques et encore plus depuis que l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions.

« Ils n’ont quasiment fait aucun entraînements avec l’OM » Ce mercredi soir, face à Bruges, Jurriën Timber et Ethan Nwaneri, arrivés cet hiver à l’OM, n’étaient pas là, eux qui n’étaient pas qualifiés pour ce match. Deux recrues que Roberto De Zerbi n’avaient pourtant pas hésité à lancer dans le grand bain face au RC Lens alors qu’elles venaient à peine de poser leurs valises à Marseille. Et Kevin Diaz a du mal avec cette gestion de De Zerbi, lui qui a pu dire à l’occasion de l’After Foot : « Le match contre Lens il y 2 recrues dans le 11 de départ. Ils n’ont quasiment fait aucun entraînements avec l’OM. Ça veut dire que Timber et Nwaneri, s’ils avaient pu être alignés en Ligue des Champions, ils l’auraient été. Ce n’est pas normal que deux joueurs arrivent et jouent contre Lens après 2 jours. Ils ne savent même pas où sont les toilettes à la Commanderie qu’ils sont déjà titulaires ».