L’OM humilié : Ce que Daniel Riolo aurait fait à la place des décideurs marseillais

Axel Cornic

Ce jeudi, on ne parle que de la lourde défaite de l’Olympique de Marseille contre le Club Brugge (3-0), qui a mené à une élimination de la Ligue des Champions qu’on pensait pourtant impossible. Les critiques sont évidemment très nombreuses, mais c’est surtout la stupeur qui domine et Daniel Riolo se demande comment les Marseillais pourront expliquer un tel échec.

Le réveil a dû être compliqué du côté de Marseille. De retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis plusieurs années, l’OM semblait se diriger doucement mais surement vers une qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque ce jeudi Roberto De Zerbi et ses hommes ne sont plus en course dans la prestigieuse compétition européenne, après un scénario catastrophique.

La soirée catastrophique de l’OM Tout a évidemment commencé par une prestation désastreuse contre le Club Brugge. L’OM pouvait se qualifier même avec une petite défaite, mais finalement Leonardo Balerdi et ses coéquipiers ont encaissé trois buts sans en marquer aucun. Et pour ne rien arranger, Benfica a réalisé l’un des come-backs les plus incroyables de l’histoire de la Ligue des Champions, en marquant le but de la qualification à la dernière seconde grâce à un but de son gardien Anatoliï Troubine. ⏱️ 79’ | #CLUOM 3️⃣-0️⃣



Troisième but pour les Belges. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026