OM : «Qui sont les recruteurs ?», Benatia pointé du doigt

Axel Cornic

Même si l’irrégularité en Ligue 1 a souvent été pointée du doigt, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi réalisait une deuxième saison plutôt encourageante. Mais l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions pourrait bien tout remettre en question, avec désormais tous les acteurs du projet marseillais qui sont pointés du doigt, comme le directeur sportif Medhi Benatia.

C’est un match qui restera sans aucun doute dans les mémoires marseillaises, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. La défaite cinglante contre le Club Brugge (3-0), va laisser des traces à l’OM, où l’on se demande comment une telle catastrophe a bien pu arriver. Des joueurs aux dirigeants, en passant bien sûr par Roberto De Zerbi, tout le monde est désormais appelé à la barre pour s’expliquer.

« Rarement, j’ai senti un sentiment de honte comme ça » Dès le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia s’est présenté face aux médias, mais il n’a pas semblé trouver les mots pour expliquer une telle déroute. « C’est une soirée de merde. J’espère que les joueurs sont conscients que c’est une faute professionnelle » a expliqué le directeur sportif de l’OM, en zone mixte. « J’ai perdu beaucoup de matches dans ma carrière, mais, rarement, j’ai senti un sentiment de honte comme ça. Prendre six buts en deux matches… ». OM - Les joueurs ne sont pas revenus : «Il vaut mieux qu’ils ne rentrent pas» https://t.co/GX1qUFdz77 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026