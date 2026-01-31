Un joueur de l’OM prend la parole en pleine crise, cette sortie qui va rassurer De Zerbi

Quelques jours après la grosse désillusion en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille comptait sur la Ligue 1 et le déplacement sur la pelouse du Paris FC pour se relancer. Mais les Marseillais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul après avoir mené 2 à 0, ce qui a plongé un peu plus Roberto De Zerbi dans la crise.
Décidément, le mal semble être beaucoup plus profond. L’élimination de la Ligue des Champions a laissé des blessures qui mettront du temps à cicatriser du côté de l’OM et la rencontre de ce samedi l’a montré. Opposé au Paris FC, le club phocéen a laissé échapper la victoire en fin de rencontre (2-2) et pourrait se faire rattraper par l’OL au classement de Ligue 1.
Weah du côté de De Zerbi
Déjà très critiqué, Roberto De Zerbi s’est une nouvelle fois retrouvé en première ligne, avec même un départ qui a été évoqué par RMC Sport. Mais l’Italien ne semble pas vouloir abandonner l’OM et il peut compter sur le soutien de son vestiaire. « Le groupe avec De Zerbi ? Toujours, toujours » a assuré Timothy Weah, en zone mixte. « Il m'a ramené ici, m'a donné beaucoup de confiance ».
« Grâce à lui, je suis dans un club où je suis fier d'être »
L’international américain, arrivé l’été dernier de la Juventus, semble tout particulièrement lié à Roberto De Zerbi, qu’il ne veut pas laisser tomber. « C'est l'une de mes meilleures saisons. Grâce à lui, je suis dans un club où je suis fier d'être » a expliqué Timothy Weah. « Je vais continuer, essayer de pousser l'équipe. C'est dur, je le sais, il y a beaucoup de négatif. On doit rester positif, continuer à travailler sans lâcher. J'espère que les supporters vont voir ça sur le terrain. C'est ça d'être à Marseille. Il faut garder le mental ».