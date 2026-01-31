«Ce n’est pas acceptable» : Il se place comme «le premier responsable» de la crise à l’OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine aura été extrêmement dure pour l’OM. Nourrissant de grandes ambitions européennes cette saison, le club phocéen a été laborieusement éliminé de la Ligue des Champions suite à sa défaite sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir (3-0). L’un des patrons du club marseillais a assumé la responsabilité de cet échec cuisant. Explications.

Que la fin de saison risque d’être dure pour l’OM. Distancé dans la course au titre en Ligue 1, le club phocéen nourrissait de belles ambitions en Ligue des Champions. Mais la soirée de mercredi et cette grosse défaite à Bruges aura eu raison de Marseille, qui terminé 25ème de la phase régulière de C1, et qui se retrouve éliminé de la compétition. Jeudi, une réunion a eu lieu entre Roberto De Zerbi, Medhi Benatia, et Pablo Longoria afin d’évoquer la suite.

De Zerbi reste bien à l’OM Si plusieurs médias ont annoncé que le coach italien pouvait quitter l’OM, il n’en est rien. « Je pense qu'il n'y a rien à confirmer. Je suis toujours l'entraîneur de l'OM. J'ai entraîné et préparé l'équipe, je serai sur le banc demain. L'OM est une grande équipe, qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. L'équipe a besoin de temps et de connaissance des joueurs pour progresser. Il y a toujours 6 ou 7 changements chaque saison, c'est dur d'être compétitif. Selon moi, c'est ce que mérite Marseille, ce n'est pas une excuse. Une grande équipe se construit avec la cohésion. On a amené 12 joueurs, on a encore Timber et Nwaneri qui arrivent qui sont deux grands joueurs, on a besoin de temps », a répondu Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du Paris FC ce samedi après-midi.