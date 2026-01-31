«Ce n’est pas acceptable» : Il se place comme «le premier responsable» de la crise à l’OM

Cette semaine aura été extrêmement dure pour l’OM. Nourrissant de grandes ambitions européennes cette saison, le club phocéen a été laborieusement éliminé de la Ligue des Champions suite à sa défaite sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir (3-0). L’un des patrons du club marseillais a assumé la responsabilité de cet échec cuisant. Explications.
Que la fin de saison risque d’être dure pour l’OM. Distancé dans la course au titre en Ligue 1, le club phocéen nourrissait de belles ambitions en Ligue des Champions. Mais la soirée de mercredi et cette grosse défaite à Bruges aura eu raison de Marseille, qui terminé 25ème de la phase régulière de C1, et qui se retrouve éliminé de la compétition. Jeudi, une réunion a eu lieu entre Roberto De Zerbi, Medhi Benatia, et Pablo Longoria afin d’évoquer la suite.
De Zerbi reste bien à l’OM
Si plusieurs médias ont annoncé que le coach italien pouvait quitter l’OM, il n’en est rien. « Je pense qu'il n'y a rien à confirmer. Je suis toujours l'entraîneur de l'OM. J'ai entraîné et préparé l'équipe, je serai sur le banc demain. L'OM est une grande équipe, qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. L'équipe a besoin de temps et de connaissance des joueurs pour progresser. Il y a toujours 6 ou 7 changements chaque saison, c'est dur d'être compétitif. Selon moi, c'est ce que mérite Marseille, ce n'est pas une excuse. Une grande équipe se construit avec la cohésion. On a amené 12 joueurs, on a encore Timber et Nwaneri qui arrivent qui sont deux grands joueurs, on a besoin de temps », a répondu Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du Paris FC ce samedi après-midi.
Pablo Longoria assume la responsabilité de l’échec
Avant le début de la rencontre, le président Pablo Longoria s’est à son tour exprimé sur cette crise, se plaçant comme premier responsable du fiasco. « En tant que président, je suis le premier responsable de tout ce qu’il se passe à l’intérieur du club. C’est une défaite très lourde, non seulement dans le match mais aussi dans les émotions. Il y a de la déception. Mais il y a aussi une gestion, c’est pour ça qu’on est payé, nous les professionnels du football. Voir dans la presse ce cinéma, ce drame, pour une simple gestion d’un club, cela fait partie des problèmes que l’on a. C’est une défaite importante, qui n’est pas acceptable au niveau de notre club, mais un président doit rester sérieux. Cette saison, je n’ai jamais donné d’objectif en Ligue des champions. Cela ne fait pas partie de notre ambition. Dans les trente dernières années, Marseille ne s’est qualifié qu’une fois pour deux Ligues des champions consécutives. C’est notre objectif primordial de la saison », a ainsi déclaré le président de l’OM au micro de BeIN Sports.