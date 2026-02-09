PSG - Départ au Real Madrid : Le problème d'argent qui fait tout rater

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, il y a eu quelques rumeurs de transfert ces dernières années. Et ce, grandement en raison du feuilleton Kylian Mbappé qui s'était étendu sur plusieurs années. Avant la série qui paraissait sans fin autour de l'avenir du capitaine de l'équipe de France, un autre dossier animait l'actualité des deux clubs. Et pas n'importe lequel...

Le PSG est entré dans une nouvelle dimension au printemps 2011 en passant sous pavillon qatarien. Le Paris Saint-Germain, dès lors, a grandi tant sportivement que sur le plan marketing. Les stars ont afflué vers la capitale. Avant David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi et Sergio Ramos, un grand nom du football a déposé ses valises à Paris lorsque nous en étions qu'aux fondations du projet QSI.

«Je pensais qu'il formerait un excellent duo avec Cristiano Ronaldo» Ayant à l'époque déjà fréquenté la Juventus, l'Inter, le FC Barcelone et l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic faisait les beaux jours du PSG et ce, l'espace de quatre saisons entre 2012 et 2016. Dans la première moitié des années 2010, le Barça marchait sur le football espagnol et a connu quelques succès continentaux sous Pep Guardiola notamment. Souhaitant contrecarrer le projet sportif blaugrana, le président du club ennemi qu'est le Real Madrid, avait pour idée d'attirer le Suédois à la Casa Blanca. « J'étais très impatient de recruter Zlatan Ibrahimović lorsqu'il jouait pour le Paris Saint-Germain. À l'époque, je pensais qu'il formerait un excellent duo avec Cristiano Ronaldo, et je voulais donc les réunir pour mettre fin à la domination du FC Barcelone en Liga ».