Signature à Paris : le coup de main d’un grand nom du PSG

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, bon nombre de clubs se sont renforcés en Ligue 1 pour essayer de terminer au mieux la saison. C’est notamment le cas au Paris FC où pas moins de cinq joueurs sont arrivés. Les dirigeants parisiens se sont servis de leurs contacts, mais ils ont également reçu l’aide d’un grand nom du PSG. Explication.

Au prix d’une folle saison dernière, le Paris FC a arraché sa montée en Ligue 1. Une belle récompense pour l’équipe de Stéphane Gilli, qui a toutefois du mal dans l’élite. Les Parisiens sont actuellement quinzièmes du championnat et les cinq recrues du mercato hivernal devront donc aider leurs nouveaux coéquipiers dans la mission maintien.

Cinq nouveaux joueurs au Paris FC Afin de sécuriser au plus vite son avenir en Ligue 1, le Paris FC n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille cet hiver en se renforçant quantitativement. Les dirigeants parisiens ont fait venir cinq nouveaux joueurs (Koleosho, Munetsi, Coppola, Immobile, Matondo). La recrue phare du PFC se nomme Ciro Immobile qui, du haut de ses presque 36 ans, doit apporter toute son expérience et sa faculté à se montrer décisif.