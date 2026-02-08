Signature à Paris : le coup de main d’un grand nom du PSG

Lors du mercato hivernal, bon nombre de clubs se sont renforcés en Ligue 1 pour essayer de terminer au mieux la saison. C’est notamment le cas au Paris FC où pas moins de cinq joueurs sont arrivés. Les dirigeants parisiens se sont servis de leurs contacts, mais ils ont également reçu l’aide d’un grand nom du PSG. Explication.
Au prix d’une folle saison dernière, le Paris FC a arraché sa montée en Ligue 1. Une belle récompense pour l’équipe de Stéphane Gilli, qui a toutefois du mal dans l’élite. Les Parisiens sont actuellement quinzièmes du championnat et les cinq recrues du mercato hivernal devront donc aider leurs nouveaux coéquipiers dans la mission maintien.
Cinq nouveaux joueurs au Paris FC
Afin de sécuriser au plus vite son avenir en Ligue 1, le Paris FC n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille cet hiver en se renforçant quantitativement. Les dirigeants parisiens ont fait venir cinq nouveaux joueurs (Koleosho, Munetsi, Coppola, Immobile, Matondo). La recrue phare du PFC se nomme Ciro Immobile qui, du haut de ses presque 36 ans, doit apporter toute son expérience et sa faculté à se montrer décisif.
Immobile a dîné avec Verratti
En rejoignant le Paris FC, Ciro Immobile s’est donc offert un probable ultime challenge à l’étranger, lui qui avait dernièrement fait son retour en Italie du côté de Bologne. Pour essayer de performer au mieux dans cette fin de saison, l’attaquant s’est renseigné sur la ville. Selon les informations de L’Équipe, il a par exemple dîné avec Marco Verratti le 31 janvier dernier au sein du restaurant italien de l'ancien milieu de terrain du PSG, rue du faubourg Saint-Honoré dans le VIIIe arrondissement. Les deux joueurs sont amis depuis leur aventure commune du côté de Pescara (2011-2012) et l’actuel joueur d’Al-Duhail a d’ailleurs appelé son chien Ciro. Titulaire ce dimanche à la pointe de l’attaque du Paris FC contre l’AJ Auxerre, l’ancien buteur du Borussia Dortmund n’a toutefois pas réussi à se montrer décisif (0-0).