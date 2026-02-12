Équipe de France : «Ils rêvent de le faire tomber...», Zidane déjà menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

10 ans après avoir remporté sa première Ligue des champions sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane est attendu en équipe de France pour prendre la suite de Didier Deschamps une fois que la Coupe du monde 2026 touchera à sa fin. Zizou ne ferait clairement pas l’unanimité selon un ex-membre de France 98. Il raconte…

Quelques jours après la nouvelle année 2025, Didier Deschamps faisait une grande annonce. Certes, la fin de son histoire avec l’équipe de France ne faisait plus vraiment de doutes au vu de l’expiration de son contrat avec la Fédération française de football après la Coupe du monde 2026. Mais dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, le sélectionneur des Bleus profitait de son passage sur le journal télévisé de LCI pour assurer qu’il arrêtera sa mission tricolore une fois que le rideau sera tombé sur le Mondial en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet prochain). Rapidement, le feuilleton de sa succession a repris avec Zinedine Zidane comme protagoniste principal.

🚨 « 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗧𝗘́ 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦,



𝗜𝗟𝗦 𝗡𝗘 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗧𝗘́𝗦 𝗔𝗨 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗛𝗔𝗨𝗧 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨. » ❌



Christophe Dugarry 🇫🇷 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗧 également l’OM après le match… pic.twitter.com/QJDEAi15pk — Actu Foot (@ActuFoot_) February 9, 2026

«Il n’a pas peur du challenge. Il n’a pas peur de se mouiller, il n'a pas peur de l'échec» Que ce soit Bruno Genesio, Thierry Henry ou encore Franck Haise, tous se sont montrés unanimes : Zizou sera le prochain guide de l’équipe de France. Son ami Christophe Dugarry s’agaçait en janvier 2025 sur les ondes de RMC au moment d’un débat sur le fait que ce soit délicat de passer après l’héritage que Deschamps a laissé sur le banc tricolore. Selon le champion du monde 98, Zidane n’est certainement pas craintif de cela. « Le problème avec Zizou, c'est qu'il y a un côté surréaliste et qu'il rend les choses tellement faciles. Il a gagné trois fois de suite la Ligue des champions, personne n’aurait pu l’imaginer ! Il a été capable de motiver un club aussi fort et politique que le Real Madrid. On pense que c’est facile, mais qu’est-ce que vous croyez? Vous pensez que tout est facile pour lui et qu’il faudrait mettre quelqu’un après Deschamps parce qu’il a peur de son héritage ? Vous pensez qu'il a peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps? Mais vous le connaissez mal ! Il n’a pas peur du challenge. Il n’a pas peur de se mouiller, il n'a pas peur de l'échec ».