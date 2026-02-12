Didier Deschamps : Le joli salaire qu’il va perdre en quittant l'équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l’équipe de France, avant de probablement laisser sa place à Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Au fil des années, le salaire du sélectionneur actuel a connu une augmentation notable.

On sait déjà que la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera la dernière de Didier Deschamps, annonçant la nouvelle en janvier 2025. « J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien », avait-il expliqué sur le plateau du 13h de TF1. La fin d’une ère chez les Bleus, alors que le capitaine de l’équipe victorieuse en 1998 avait fait son retour sur le banc en 2012. En quittant son poste, Deschamps va lâcher un salaire qui avait augmenté depuis sa prise de fonction.

Quel est le salaire de Didier Deschamps ? En décembre 2022, peu de temps après la finale perdue contre l’Argentine à la Coupe du monde, L’Équipe avait révélé que le sélectionneur de l'équipe de France percevait environ 2,5 millions d’euros brut par an, une somme à laquelle s’ajoutaient des primes d'image à chaque match et de résultat lors des grandes compétitions, permettant à Deschamps d’atteindre environ les 3 millions d’euros.