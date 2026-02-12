Didier Deschamps : Le joli salaire qu’il va perdre en quittant l'équipe de France !

Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l’équipe de France, avant de probablement laisser sa place à Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Au fil des années, le salaire du sélectionneur actuel a connu une augmentation notable.
On sait déjà que la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera la dernière de Didier Deschamps, annonçant la nouvelle en janvier 2025. « J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien », avait-il expliqué sur le plateau du 13h de TF1. La fin d’une ère chez les Bleus, alors que le capitaine de l’équipe victorieuse en 1998 avait fait son retour sur le banc en 2012. En quittant son poste, Deschamps va lâcher un salaire qui avait augmenté depuis sa prise de fonction.
Quel est le salaire de Didier Deschamps ?
En décembre 2022, peu de temps après la finale perdue contre l’Argentine à la Coupe du monde, L’Équipe avait révélé que le sélectionneur de l'équipe de France percevait environ 2,5 millions d’euros brut par an, une somme à laquelle s’ajoutaient des primes d'image à chaque match et de résultat lors des grandes compétitions, permettant à Deschamps d’atteindre environ les 3 millions d’euros.
L’un des mieux payés en Europe
Trois ans auparavant, lors de la précédente prolongation de contrat de Deschamps, Noël Le Graët, alors à la tête de la FFF, avait assuré que « l'argent n'a jamais été un problème » avec le sélectionneur. « Didier ne gagnera pas moins d'argent qu'avant... Il y a une légère augmentation. Mais pour se mettre d'accord, ça a pris dix minutes », expliquait-il, auprès de L’Équipe.
Le nouveau et dernier bail signé par Didier Deschamps en janvier 2023 lui avait encore permis de revoir à la hausse ses émoluments, le site Finance Football évoquant au moment de l'Euro 2024 un salaire annuel de 3 800 000 €, sans compter les primes, faisant de lui l’un des sélectionneurs d’Europe les mieux payés à l’époque, devancé seulement par Gareth Southgate (ex-Angleterre, 5 800 000 €), Julian Nagelsmann (Allemagne, 4 800 000 €) et Roberto Martínez (Portugal, 4 000 000 €). Zinedine Zidane est aujourd’hui pressenti pour débarquer chez les Bleus.