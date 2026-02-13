«C'est compliqué d'être la copine de Kylian Mbappé», les confidences sur sa vie amoureuse !

Amadou Diawara

Si de nombreux footballeurs se sont mariés jeunes, Kylian Mbappé en a décidé autrement. En effet, la star du Real Madrid et de l'équipe de France préfère se concentrer sur sa carrière, avant de songer à s'engager sur le plan sentimental. Interrogé sur la vie amoureuse de son fils, Fayza Lamari a expliqué à quel point il était difficile pour une potentielle conjointe de faire partie de son intimité.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Kylian Mbappé a expliqué pourquoi il n'était toujours pas marié. « Beaucoup de footballeurs se marient très tôt. Vous avez fait un autre choix. C'est quelque chose qui manque à votre équilibre ou pas du tout ? Non, parce que je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer », a confié le numéro 10 du Real Madrid et de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche sur sa vie sentimentale.

«Je lui ai demandé dernièrement s'il avait une copine» « Comment rencontrer la bonne personne en se disant : elle est là pour les bonnes raisons ? On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance. Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C'est valable pour tout le monde. Vous, vous êtes marié ? Comment vous vous êtes dit que c'était la bonne ? Tu mets tout en œuvre pour que ça marche, mais comment on devine l'évidence ? La vie est un pari. On dit souvent que ça réussit aux audacieux, alors il faut tenter. Ce qui est dur dans le football, ça peut être d'affronter le regard des autres. Il y a quelque chose qui s'appelle l'ego et certains ont peur de se tromper. "J'ai rencontré la mauvaise personne et le monde entier l'a vu !" Non, ça peut arriver. Le gars d'à-côté, pas connu, il l'a déjà rencontrée, la mauvaise personne. Il s'agit surtout d'accepter de se tromper. Et si je me trompe, je me relève », a expliqué Kylian Mbappé.