De Zerbi a quitté l’OM : Son prochain club déjà trouvé dans un grand championnat ?

Après la défaite humiliante face au PSG au Parc des Princes, Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraineur de l'OM. En effet, le club marseillais a annoncé le départ de l'Italien ce mardi matin. Trois jours plus tard, Roberto De Zerbi a peut-être déjà trouvé un nouveau club.

Pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, l'OM avait la lourde tâche de se frotter au PSG au Parc des Princes. Et malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, elle a essuyé une large défaite contre son grand rival (5-0, le dimanche 8 février). Une gifle qui a été fatale à Roberto De Zerbi.

«Une connerie» en signant à l’OM : Le clan De Zerbi se lâche ! https://t.co/ukcKE3uvOF — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

«L’OM et De Zerbi annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord» Ce mardi matin, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire.