«J'en ai connu qui ne voulaient plus porter le maillot...» : Une figure du club lâche ses vérités sur l'OM

Alexis Poch - Journaliste

A l'OM la situation est très préoccupante. Déjà éliminé de la Ligue des champions, le club s'est incliné lourdement face au PSG dimanche dernier (5-0), ce qui a scellé le sort de Roberto De Zerbi. La pression est parfois difficile à supporter quand on se sait attendu. Pas seulement pour l'entraîneur d'ailleurs mais aussi pour les joueurs parfois.

Souvent pointé du doigt dernièrement, Roberto De Zerbi a fini par faire ses valises et quitter Marseille. L'entraîneur italien n'a pas réussi à remplir ses objectifs et cela a fini par lui coûter cher. A Marseille, l'engouement autour de l'équipe de football est tel qu'il faut être solide mentalement pour y figurer et encore plus pour être sur le terrain. Jacques Abardonado, qui va prendre l'intérim de Roberto De Zerbi, a vu passer quelques noms en difficulté.

L'OM, un club sous haute tension Ancien défenseur, Jacques Abardonado, dit Pancho, a rejoint le staff de l'OM depuis 2014 où il a occupé différents postes. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est lui qui assurera l'intérim en l'attente d'un remplaçant, comme il l'avait fait le temps de deux matches en 2023. Et il confirme que la pression est très difficile à supporter. « Marseille est un club extraordinaire, dans les deux sens. La durée de vie d’un entraîneur est courte ici malheureusement. C'est un club qui a beaucoup de pression. Le coach qui vient ici sait à quoi s'attendre. J'ai connu des joueurs qui ne voulaient plus porter le maillot tellement ils avaient de pression ici » déclare-t-il en conférence de presse ce vendredi.