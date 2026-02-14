L'OM s'enfonce dans la crise : La statistique qui fait (très) mal...

Six jours après la terrible défaite face au PSG, l'OM a encore subi une fin de match difficile face à Strasbourg. Le club s'est fait rejoindre à 2-2 après avoir mené 2-0 et perd encore de précieux points dans sa quête de grand résultat en Ligue 1. D'ailleurs c'est une mauvaise habitude que les Olympiens ont prise ces derniers temps avec un scénario qui se répète souvent.
Tenu en échec sur sa pelouse, l'OM n'aura pas réussi à décrocher une victoire après le départ de Roberto De Zerbi. En attendant l'arrivée du nouvel entraîneur, le club de la cité phocéenne a enregistré un nouveau match nul qui ressemble un peu au scénario du match face au Paris FC. En effet, c'est d'ailleurs une statistique qui se répète très souvent à Marseille cette année.
L'OM s'effondre encore
Dominateur au début de la rencontre, l'OM semblait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage dès le début de la deuxième période grâce à un but d'Amine Gouiri. Mais après la réduction de l'écart à la 73ème minute, Strasbourg a réussi à arracher un match nul en toute fin de match sur un penalty après une faute survenue dans la surface. Un nouveau match nul qui ne permet pas aux Olympiens de refaire leur retard sur l'OL avant la fin de cette journée de Ligue 1.
L'OM craque dans le temps additionnel
Il y a une statistique qui résume bien les difficultés de l'OM en fin de match. En effet le club se retrouve souvent dans la position d'encaisser un but dans le temps additionnel cette saison et d'après Opta, le penalty face à Strasbourg est le 7ème but encaissé cette saison dans le temps additionnel de la deuxième période en Ligue 1. Sur les 20 dernières saisons de championnat, seul l'équipe de 2016-2017 de Metz en a pris plus avec 9 buts.