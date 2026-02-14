L'OM s'enfonce dans la crise : La statistique qui fait (très) mal...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Six jours après la terrible défaite face au PSG, l'OM a encore subi une fin de match difficile face à Strasbourg. Le club s'est fait rejoindre à 2-2 après avoir mené 2-0 et perd encore de précieux points dans sa quête de grand résultat en Ligue 1. D'ailleurs c'est une mauvaise habitude que les Olympiens ont prise ces derniers temps avec un scénario qui se répète souvent.

Tenu en échec sur sa pelouse, l'OM n'aura pas réussi à décrocher une victoire après le départ de Roberto De Zerbi. En attendant l'arrivée du nouvel entraîneur, le club de la cité phocéenne a enregistré un nouveau match nul qui ressemble un peu au scénario du match face au Paris FC. En effet, c'est d'ailleurs une statistique qui se répète très souvent à Marseille cette année.

L'OM s'effondre encore Dominateur au début de la rencontre, l'OM semblait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage dès le début de la deuxième période grâce à un but d'Amine Gouiri. Mais après la réduction de l'écart à la 73ème minute, Strasbourg a réussi à arracher un match nul en toute fin de match sur un penalty après une faute survenue dans la surface. Un nouveau match nul qui ne permet pas aux Olympiens de refaire leur retard sur l'OL avant la fin de cette journée de Ligue 1.