OM : Dérapages à Marseille, les forces de l'ordre interviennent

Le voyage à Paris a coûté très cher pour l'OM. Le PSG a infligé la plus grosse défaite de l'histoire des Classicos dimanche dernier (5-0). Dès lors, la décision commune entre Roberto De Zerbi et les dirigeants de l'Olympique de Marseille a été prise plongeant le club dans une crise institutionnelle dans laquelle on ne s'est pas assez empêtrés à en croire les demandes des supporters concernant les départs de Pablo Longoria et de Frank McCourt. S'en sont suivis des débordements ont forcé les forces de l'ordre à s'en mêler.
Nouveau coach, nouvelle désillusion. La correction infligée par le PSG dimanche dernier au Parc des princes (5-0) a eu raison de Roberto De Zerbi. Alors que certaines tensions au sein du vestiaire avaient déjà été relevées par certains médias ces dernières semaines et plus particulièrement depuis l'élimination de l'OM en Ligue des champions fin janvier (0-3 contre Bruges), ce fut le revers de trop. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Olympique de Marseille a prononcé sa séparation avec le désormais ex-entraîneur du club phocéen.
Retour raté au Vélodrome après la claque à Paris
Ce samedi, l'OM avait l'occasion d'apporter un peu d'apaisement dans un climat délétère à Marseille. L'équipe de Jacques Abardonado qui assure l'intérim recevait le RC Strasbourg au Vélodrome. Malgré une avance de deux buts, les Alsaciens ont réduit l'écart avant d'arracher le point du match nul, engendrant une pluie de sifflets au sein de l'enceinte marseillaise (2-2). Ce nouveau coup d'arrêt semble avoir été celui de trop pour les supporters qui avaient déployé des banderoles dans le stade réclamant les départs du président Pablo Longoria et du propriétaire Frank McCourt, tous deux présents pour ce match. Les deux responsables du club ont pu assisté au jet d'un fumigène sur la pelouse au coup de sifflet final.
Les CRS aident les stadiers à contenir une foule prête à investir les salons présidentiels du Vélodrome...
Sur le parvis de l'Orange Vélodrome, un groupe de supporters a laissé éclater sa colère. Les individus en question ont d'ailleurs tenté de se rendre dans les salons présidentiels, sans succès. Divers stadiers sont intervenus, empêchant un débordement plus important dans les salons, leurs entrées ont d'ailleurs été bloquées et protégées par les CRS à en croire les informations de RMC et du correspondant à Marseille Florent Germain. La soirée aurait pu prendre une tournure regrettable sans l'intervention des forces de l'ordre...