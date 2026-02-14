OM : Dérapages à Marseille, les forces de l'ordre interviennent

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le voyage à Paris a coûté très cher pour l'OM. Le PSG a infligé la plus grosse défaite de l'histoire des Classicos dimanche dernier (5-0). Dès lors, la décision commune entre Roberto De Zerbi et les dirigeants de l'Olympique de Marseille a été prise plongeant le club dans une crise institutionnelle dans laquelle on ne s'est pas assez empêtrés à en croire les demandes des supporters concernant les départs de Pablo Longoria et de Frank McCourt. S'en sont suivis des débordements ont forcé les forces de l'ordre à s'en mêler.

Nouveau coach, nouvelle désillusion. La correction infligée par le PSG dimanche dernier au Parc des princes (5-0) a eu raison de Roberto De Zerbi. Alors que certaines tensions au sein du vestiaire avaient déjà été relevées par certains médias ces dernières semaines et plus particulièrement depuis l'élimination de l'OM en Ligue des champions fin janvier (0-3 contre Bruges), ce fut le revers de trop. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Olympique de Marseille a prononcé sa séparation avec le désormais ex-entraîneur du club phocéen.

🎇😱 𝗖̧𝗔 𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗙𝗙𝗘́ 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗢𝗠-𝗦𝗧𝗥𝗔𝗦𝗕𝗢𝗨𝗥𝗚.



Des supporters de l'OM ont tenté d'entrer en tribune présidentielle après la fin du match.



Les stadiers sont intervenus pour calmer la situation, avant que les entrées ne soient bloquées par les CRS. ⛔️ pic.twitter.com/bnJIoUWvI0 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2026

Retour raté au Vélodrome après la claque à Paris Ce samedi, l'OM avait l'occasion d'apporter un peu d'apaisement dans un climat délétère à Marseille. L'équipe de Jacques Abardonado qui assure l'intérim recevait le RC Strasbourg au Vélodrome. Malgré une avance de deux buts, les Alsaciens ont réduit l'écart avant d'arracher le point du match nul, engendrant une pluie de sifflets au sein de l'enceinte marseillaise (2-2). Ce nouveau coup d'arrêt semble avoir été celui de trop pour les supporters qui avaient déployé des banderoles dans le stade réclamant les départs du président Pablo Longoria et du propriétaire Frank McCourt, tous deux présents pour ce match. Les deux responsables du club ont pu assisté au jet d'un fumigène sur la pelouse au coup de sifflet final.