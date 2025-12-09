Un gros renfort est annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait probablement pouvoir compter sur Désiré Doué ce mercredi contre l’Athletic Bilbao. Mais l’international français ne devrait pas être le seul à reprendre la compétition en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu étant privés de Lucas Hernandez et de Lucas Beraldo, un retour de Nuno Mendes semble se préciser.

Le PSG a appris une bonne nouvelle pour le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Le club de la capitale devrait pouvoir compter sur Désiré Doué. L’international français semble remis de sa blessure à la cuisse et devrait donc être dans le groupe de ce mercredi.

Nuno Mendes de retour contre l'Athletic Bilbao ? Mais Désiré Doué ne devrait pas être le seul à reprendre la compétition. Comme le rapporte Le Parisien, le PSG ne pourra compter si sur Lucas Beraldo, ni sur Lucas Hernandez. Dans cette optique, un retour de Nuno Mendes semble se préciser. L’international portugais pourrait directement retrouver sa place dans le onze de départ en Ligue des champions.