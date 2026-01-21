PSG - Luis Enrique quitte Paris : C'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'ultra-dominateur, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Sporting CP mardi soir (1-2). Une défaite historique puisque les hommes de Luis Enrique mettent fin à une série d'invincibilité de 32 rencontres consécutives face à une équipe qui n'appartient pas à l'un des 5 grands championnats.

Mardi soir, le PSG avait l'occasion de quasiment validé sa présence dans le top 8 européen. Pour cela, il fallait dominer le Sporting CP à Lisbonne. Mais malgré une domination totale et trois buts refusés, les Parisiens se sont inclinés (1-2) au Portugal. Une défaite qui n'est pas rédhibitoire mais qui marque toutefois la fin d'une série historique.

Fin de série historique pour le PSG Et pour cause, le PSG avait pris l'habitude de toujours récolter des points en Ligue des champions contre les équipes qui n'appartiennent pas aux cinq grands championnats (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France). C'est ainsi la première fois que les Parisiens s'inclinent dans ce genre de confrontation depuis depuis le 10 décembre 2013 et une défaite contre Benfica. C'est donc la fin d'une série de 32 matches consécutifs sans défaite contre les équipes hors 5 grands championnats (26 victoires et 6 nuls).