PSG - Luis Enrique quitte Paris : C'est historique !

Bien qu'ultra-dominateur, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Sporting CP mardi soir (1-2). Une défaite historique puisque les hommes de Luis Enrique mettent fin à une série d'invincibilité de 32 rencontres consécutives face à une équipe qui n'appartient pas à l'un des 5 grands championnats.
Mardi soir, le PSG avait l'occasion de quasiment validé sa présence dans le top 8 européen. Pour cela, il fallait dominer le Sporting CP à Lisbonne. Mais malgré une domination totale et trois buts refusés, les Parisiens se sont inclinés (1-2) au Portugal. Une défaite qui n'est pas rédhibitoire mais qui marque toutefois la fin d'une série historique.
Fin de série historique pour le PSG
Et pour cause, le PSG avait pris l'habitude de toujours récolter des points en Ligue des champions contre les équipes qui n'appartiennent pas aux cinq grands championnats (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France). C'est ainsi la première fois que les Parisiens s'inclinent dans ce genre de confrontation depuis depuis le 10 décembre 2013 et une défaite contre Benfica. C'est donc la fin d'une série de 32 matches consécutifs sans défaite contre les équipes hors 5 grands championnats (26 victoires et 6 nuls).
Luis Enique est très frusté
De quoi laisser des regrets à Luis Enrique, très frustré par la physionomie du match. « Le résultat, c'est décevant, c'est injuste, c'est dommage, parce que j'ai vu une seule équipe pendant tout le match. On a été très supérieurs à l'adversaire, un très bon adversaire, Ils n'ont fait que défendre, mais on a été très supérieurs. C'est très décevant parce que c'est tellement injuste que c'est difficile de parler de football en ce moment. Merde le football, pour moi ! », lâchait l'entraîneur du PSG au micro de Canal+.