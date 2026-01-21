Pierre Ménès annonce un joueur «remarquable» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique et les joueurs du PSG criaient à l’injustice après la défaite face au Sporting CP (1-2), et ce malgré une large domination de leur part au Portugal. Pour Pierre Ménès, seul un joueur est vraiment parvenu à tirer son épingle du jeu sur la pelouse lisboète : Warren Zaïre-Emery.

C’est une défaite plus que frustrante pour le Paris Saint-Germain, qui a livré une prestation solide sur la pelouse du Sporting CP (1-2), insuffisant toutefois pour ramener les trois points du Portugal. Lucas Chevalier n’échappe pas aux critiques au lendemain de ce revers, tout comme l’attaque parisienne qui n’a pas su trouver la faille. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès se montre dur à l’égard des joueurs de Luis Enrique, à l’exception d’un.

« Peu de choses positives à noter dans ce PSG » « La charnière centrale n’a pas été bonne car elle a encaissé deux buts, le milieu a été très en deçà de son meilleur niveau, avec des Vitinha et Ruiz méconnaissables et un Mayulu qui n’en peut plus. Puis, devant encore une fois, Doué a beaucoup tenté et a tout raté, Dembélé a été fantomatique comme Barcola, et quand on met ça bout en bout, il ne reste pas grand-chose. Peu de choses positives à noter dans ce PSG », confie l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, toutefois séduit par Warren Zaïre-Emery, de nouveau aligné par Luis Enrique.