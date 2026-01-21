Un attaquant débarque à Paris : Renfort confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre le Sporting CP mardi soir, le PSG ne possédait que cinq joueurs de champ sur son banc. Une situation qui démontre les problèmes de l'effectif de Luis Enrique qui va toutefois pouvoir compter sur le renfort d'un attaquant. Après une CAN pleine de promesse, Ibrahim Mbaye est de retour à Paris !

La défaite sur la pelouse du Sporting CP va-t-elle laisser des traces ? La question peut se poser puisque Luis Enrique a dressé un constat inquiétant à l'issue de la rencontre en conférence de presse : « On a fait le dernier changement parce que Fabian (Ruiz) était blessé et on avait sur le banc seulement 4 ou 5 joueurs ». Autrement dit, le PSG a besoin de renforts.

Ibrahim Mbaye de retour à Paris ! Et cela tombe bien puisque l'un d'entre eux arrive ! En effet, fraîchement vainqueur de la CAN, Ibrahim Mbaye a fait son retour à Paris et sera à l'entraînement ce mercredi à 17h. Un renfort de poids pour le PSG qui va pouvoir compter sur un élément offensif susceptible de concurrencer les quatre éléments offensifs majeurs de l'effectif à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.