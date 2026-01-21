PSG : Le craquage de Luis Enrique devant les caméras !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Sporting a piégé le Paris Saint-Germain (2-1) mardi soir sur sa pelouse en Ligue des champions, et ce malgré la large domination des hommes de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol n’a pas caché sa frustration au moment d’analyser la rencontre au micro de Canal+ puis en conférence de presse.

Dominer n’est pas gagner, le PSG l’a encore prouvé ce mardi sur la pelouse du Sporting (1-2). Malgré une belle prestation des hommes de Luis Enrique, c’est bien l’équipe locale qui est venue à bout du champion d’Europe en titre, qui avait pourtant multiplié les occasions. A une journée de la fin de la phase de ligue, ce braquage portugais n’arrange pas les affaires du club parisien, qui pourrait ne plus avoir son destin en main pour finir dans le top 8 et accéder directement aux 8es de finale.

« M*rde au football pour moi » Après la partie, Luis Enrique ne cachait pas sa frustration. « C’est très décevant parce que c’est tellement injuste et c’est difficile de parler de football en ce moment. Merde au football pour moi », a d’abord déclaré l’entraîneur du PSG au micro de Canal+, avant d’en rajouter une couche en conférence de presse.