PSG : La grosse tromperie balancée dans la presse !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 63M€ pour arracher Illia Zabarnyi à Bournemouth. Interrogé par un internaute ce mercredi après-midi, Laurent Perrin a affirmé que l'international ukrainien ne valait pas cette somme.

«Il ne donne pas l'impression de valoir cette somme»

« Pour l'heure, le recrutement de Luis Campos opéré à l'été 2025 a tout d'un échec entre un gardien, qui hormis face à Marseille lors du Trophée des champions, multiplie les errances, et un Zabarnyi acheté à prix d'or et pour l'heure bien faiblard. L'ancien dirigeant Lillois a-t-il perdu son mojo ? Il ne faut jamais avoir la mémoire courte, je me permets donc de vous rappeler le mercato 2024 : Doué, Pacho, Neves, Kvara… Quatre joueurs décisifs dans la campagne en Ligue des champions. Kvara était une star à Naples, les autres étaient de vrais paris. En 2025, pour revenir à votre question, Campos a-t-il perdu son mojo ? Il est vraiment trop tôt pour le dire d'autant que Chevalier est LE choix de Luis Enrique qui a tout fait pour le recruter. Reste Zabarnyi, acheté 63 M€ à Bournemouth. On fera un vrai bilan en fin de saison, mais pour le moment, il ne donne pas l'impression de valoir cette somme », a affirmé Laurent Perrin, journaliste du Parisien.