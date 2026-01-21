Une star du PSG manipulée : La réponse lâchée après le scandale !

Amadou Diawara

Lucas Hernandez - défenseur du PSG - et son épouse, Victoria Triay, sont visés par une enquête pour traite d’être humains et travail dissimulé. Via un communiqué transmis à la presse, le couple s'est défendu, affirmant qu'il avait été manipulé par les présumés victimes.

D'après les indiscrétions de Paris Match, Lucas Hernandez et son épouse - Victoria Triay - sont visés par une enquête pour traite d’être humains et travail dissimulé. En effet, une famille colombienne ayant travaillé pour le couple entre septembre 2024 et 2025 auraient saisi le parquet financier de Versailles.

«Cette confiance a été trahie» Via un communiqué transmis à la presse, Lucas Hernandez et Victoria Triay ont affirmé qu'ils avaient été manipulés par les présumés victimes. « Nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Ces personnes ont partagé notre vie avec respect et dignité. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie », ont-ils écrit, avant de poursuivre.