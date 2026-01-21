Nouveau scandale au PSG : Une star sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’après les révélations de Paris Match, Lucas Hernandez et sa femme sont visés par une plainte pour « traite d’êtres humains et travail dissimulé ». Une plainte déposée par une famille colombienne que la star du PSG employait sans cadre légal, entre novembre 2024 et octobre 2025, et qui est tombé « des nues » après ces révélations.

Au lendemain de la défaite du PSG en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), Lucas Hernandez fait l’objet de graves accusations. D’après les informations de Paris Match, le défenseur parisien est visé par une plainte déposée au parquet financier de Versailles pour traite d’êtres humains et travail dissimulé.

« On nous a promis une qualité de vie et le fait que nous pourrions être en règle en France » Des informations confirmées par Le Parisien. C’est une famille colombienne qui est à l’origine de cette plainte, visant également l’épouse de Lucas Hernandez, Victoria Triay. Les deux parents et leurs trois enfants auraient occupé différentes fonctions, comme gardiens, agents de sécurité, femme de ménage, cuisinières ou bien nourrices. « On nous a promis une qualité de vie et le fait que nous pourrions être en règle en France », a expliqué une des plaignantes.