PSG - Lucas Chevalier : La grave blessure qui change tout !

Encore une fois pointé du doigt après la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2), Lucas Chevalier continue a suscité les doutes au sujet de son transfert. D'ailleurs, sans la blessure importante de Matvey Safonov, le portier français n'aurait probablement même pas été titulaire en ce début d'année.
Recruté l'été dernier pour environ 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier ne s'est jamais montré réellement convaincant. Dans le même temps, Matvey Safonov a lui en revanche immédiatement impressionné lorsqu'il a pris sa place dans les buts du PSG, comme en témoigne sa prestation historique en finale le Coupe Intercontinentale. D'ailleurs, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, le Russe serait toujours dans les buts du PSG sans sa grosse blessure à la main. Et il pourrait récupérer sa place à son retour compte tenu du fait que l'ancien du LOSC ne se soit pas totalement distingué, en dehors de son match face à l'OM.
Chevalier sauver par la blessure de Safonov ?
« Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable », explique-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire»
« Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire. Par ses prestations, Chevalier alimente un débat que son entraîneur a tout fait pour éviter en début de saison en l'installant et en repoussant toute forme de concurrence. Je pense que l'équation a changé. Mais Safonov sera encore absent 2 ou 3 semaines club », ajoute Laurent Perrin.