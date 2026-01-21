PSG - Lucas Chevalier : La grave blessure qui change tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois pointé du doigt après la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2), Lucas Chevalier continue a suscité les doutes au sujet de son transfert. D'ailleurs, sans la blessure importante de Matvey Safonov, le portier français n'aurait probablement même pas été titulaire en ce début d'année.

Recruté l'été dernier pour environ 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier ne s'est jamais montré réellement convaincant. Dans le même temps, Matvey Safonov a lui en revanche immédiatement impressionné lorsqu'il a pris sa place dans les buts du PSG, comme en témoigne sa prestation historique en finale le Coupe Intercontinentale. D'ailleurs, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, le Russe serait toujours dans les buts du PSG sans sa grosse blessure à la main. Et il pourrait récupérer sa place à son retour compte tenu du fait que l'ancien du LOSC ne se soit pas totalement distingué, en dehors de son match face à l'OM.

Chevalier sauver par la blessure de Safonov ? « Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable », explique-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.