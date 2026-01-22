Lucas Chevalier remplacé : La folle décision au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin d'année dernière, Matvey Safonov a fait sensation dans les buts du PSG, notamment durant la finale de la Coupe Intercontinentale. Coupé dans son élan par une blessure à la main, le portier russe a finalement rendu sa place à Lucas Chevalier qui aurait du être remplaçant en ce début d'année 2026.

Encore une fois pointé du doigt après la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2), Lucas Chevalier peine à convaincre et pourrait de nouveau perdre sa place lorsque Matvey Safonov fera son retour à la compétition. D'ailleurs, sans cette blessure, le Russe serait toujours dans les buts du PSG selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

La blessure de Safonov change tout « Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable », explique-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.