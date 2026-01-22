Lucas Chevalier remplacé : La folle décision au PSG !

En fin d'année dernière, Matvey Safonov a fait sensation dans les buts du PSG, notamment durant la finale de la Coupe Intercontinentale. Coupé dans son élan par une blessure à la main, le portier russe a finalement rendu sa place à Lucas Chevalier qui aurait du être remplaçant en ce début d'année 2026.
Encore une fois pointé du doigt après la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2), Lucas Chevalier peine à convaincre et pourrait de nouveau perdre sa place lorsque Matvey Safonov fera son retour à la compétition. D'ailleurs, sans cette blessure, le Russe serait toujours dans les buts du PSG selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin.
La blessure de Safonov change tout
« Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable », explique-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire»
« Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire. Par ses prestations, Chevalier alimente un débat que son entraîneur a tout fait pour éviter en début de saison en l'installant et en repoussant toute forme de concurrence. Je pense que l'équation a changé. Mais Safonov sera encore absent 2 ou 3 semaines club », ajoute Laurent Perrin.