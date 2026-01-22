CAN 2025 : Le PSG prépare une surprise avec ce champion d'Afrique !

Amadou Diawara

Convoqué par Pape Thiaw pour disputer la CAN 2025 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye est rentré à Paris avec le titre de champion d'Afrique. En effet, les Lions de la Teranga ont remporté la finale de la compétition face au Maroc. Pour son retour avec le PSG, Ibrahim Mbaye devrait être titularisé contre l'AJ Auxerre ce vendredi soir.

S'il aurait pu défendre les couleurs de l'équipe de France, Ibrahim Mbaye a choisi de représenter le Sénégal. Faisant partie de la liste de Pape Thiaw, le crack du PSG a disputé la CAN 2025 au Maroc. Et il est rentré à Paris avec la couronne de champion d'Afrique. Les Lions de la Teranga ayant battu les Lions de l'Atlas en finale de la compétition (1-0 après prolongations).

AJA-PSG : Ibrahim Mbaye sera présent Auréolé de son titre de champion d'Afrique, Ibrahim Mbaye a retrouvé le PSG. Et à en croire Le Parisien, la pépite de 17 ans serait apte pour le prochain match de son équipe. D'ailleurs, Ibrahim Mbaye devrait être titularisé par Luis Enrique ce vendredi soir.