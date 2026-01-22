Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Brahim Diaz pouvait être le héros du Maroc en inscrivant le penalty de la victoire dans les derniers instants du match. L’attaquant marocain de 26 ans a opté pour une panenka infructueuse, lui valant messages violents et moqueries de part et d’autres. Au cours de la fête dans les rues de Dakar du Sénégal, Iliman Ndiaye a recopié sa célébration signature.

Il avait au bout du pied la possibilité de délivrer tout le peuple marocain qui attendait depuis 1976 un nouveau sacre en Coupe d’Afrique des nations. La génération dorée des Lions de l’Atlas entraînée par Walid Regragui, demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar, s’est hissée à domicile jusqu’au stade de la finale dimanche dernier.

Brahim Diaz tente la panenka et devient la risée de la finale de la CAN Néanmoins, face au Sénégal sacré lors de l’émission 2021, le Maroc s’est incliné en prolongations en raison d’un but signé Pape Gueye. Pourtant, Brahim Diaz avait la balle de match dans le temps additionnel de la seconde période. L’attaquant du Real Madrid, meilleur buteur de la CAN avec 5 réalisations, a souhaité inscrire un peu plus son nom dans l’histoire en transformant ce penalty par le biais d’une panenka. C’est raté puisque le portier Edouard Mendy n’a pas mordu et est resté sur place pour capter ce ballon.