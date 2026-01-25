Transfert à Paris : Le PSG renégocie, le coup de maître a fuité !

Alexis Brunet

Pour le moment, le PSG n’a pas officiellement annoncé de recrues cet hiver. Toutefois, cela pourrait changer très prochainement. Le club de la capitale a trouvé un accord pour la venue d’un crack offensif et alors que le transfert devait être plus cher que prévu, les dirigeants parisiens ont réussi à faire baisser la note. Explications.

Vendredi soir, le PSG s’est imposé de justesse face à l’AJ Auxerre, grâce à un but de Bradley Barcola. Le club de la capitale a eu de grandes difficultés à venir à bout de son adversaire, preuve que les Parisiens ont quelques difficultés offensives. Le champion de France a donc décidé de réagir sur le marché des transferts.

Dro Fernandez arrive au PSG ! Sauf retournement de situation, Dro Fernandez devrait rejoindre le PSG très prochainement. Alors que les négociations pour la venue du crack du FC Barcelone avaient démarré il y a quelques jours, un accord total a enfin été trouvé et le joueur a reçu le feu vert pour voyager vers Paris. Luis Enrique va ainsi mettre la main sur le milieu offensif de 18 ans, qu’il apprécierait beaucoup et en qui il verrait un gros potentiel.