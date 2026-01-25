Transfert à Paris : Le PSG renégocie, le coup de maître a fuité !

Pour le moment, le PSG n’a pas officiellement annoncé de recrues cet hiver. Toutefois, cela pourrait changer très prochainement. Le club de la capitale a trouvé un accord pour la venue d’un crack offensif et alors que le transfert devait être plus cher que prévu, les dirigeants parisiens ont réussi à faire baisser la note. Explications.
Vendredi soir, le PSG s’est imposé de justesse face à l’AJ Auxerre, grâce à un but de Bradley Barcola. Le club de la capitale a eu de grandes difficultés à venir à bout de son adversaire, preuve que les Parisiens ont quelques difficultés offensives. Le champion de France a donc décidé de réagir sur le marché des transferts.
Dro Fernandez arrive au PSG !
Sauf retournement de situation, Dro Fernandez devrait rejoindre le PSG très prochainement. Alors que les négociations pour la venue du crack du FC Barcelone avaient démarré il y a quelques jours, un accord total a enfin été trouvé et le joueur a reçu le feu vert pour voyager vers Paris. Luis Enrique va ainsi mettre la main sur le milieu offensif de 18 ans, qu’il apprécierait beaucoup et en qui il verrait un gros potentiel.
Le PSG va économiser de l’argent pour le transfert de Dro Fernandez
Alors qu’initialement Dro Fernandez disposait d’une clause libératoire de 6M€, le PSG va finalement payer un peu plus pour le recruter. Le club de la capitale va toutefois sortir gagnant de cette opération et réaliser des économies, comme l’atteste le journaliste de L’Équipe, Loïc Tanzi. « Le PSG fait un geste vers le FC Barcelone en payant un peu plus, 2M€ de plus que la clause libératoire, mais ça arrange aussi le PSG. C’est très simple parce que quand vous avez une clause libératoire en Espagne pour un joueur, les 6M€ dans notre cas précis, vous devez payer le joueur et c’est le joueur qui doit ensuite payer la clause libératoire au FC Barcelone. Le PSG ne peut pas payer directement la clause libératoire du joueur au FC Barcelone. Et donc en France, c’est considéré comme du salaire, en tout cas du salaire déguisé. Donc c’est taxé comme du salaire, donc avec les charges sociales, le PSG aurait payé bien plus que 6M€ de clause libératoire, au-delà, probablement, de 10M€. Donc en trouvant un accord avec le FC Barcelone, le PSG fait une économie dans le transfert de Dro Fernandez. Tout le monde est gagnant. Le PSG dépense moins d’argent, le FC Barcelone en gagne un peu plus et le joueur sera donc Parisien. »