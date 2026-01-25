De «faux papiers d’identité», l’incroyable magouille d'un joueur du PSG !

Alexis Brunet

Actuellement, un joueur du PSG est pris dans un scandale. Ce dernier est accusé par cinq anciens employés de traite d'êtres humains et de travail dissimulé, et une plainte a même été déposée auprès de la justice française. Une affaire rocambolesque et une des plaignantes a fait de nouvelles révélations au sujet de faux papiers d’identité, notamment.

Il n’est pas rare que le PSG soit touché par des polémiques ou des scandales et cela depuis des années. L’actualité du club de la capitale est toujours brûlante et parfois surprenante et actuellement c’est un Parisien qui est tout simplement accusé de traite d'êtres humains et de travail dissimulé. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte par la justice française.

Polémique pour Lucas Hernandez Actuellement encore présumé innocent, c’est Lucas Hernandez qui se voit accusé par une famille de cinq ressortissants colombiens qu’il employait par le passé. Sa compagne Victoria Triay est également visée. Ce dimanche, une des plaignantes a d’ailleurs fait plus de révélations sur cette affaire auprès du journal espagnol El País. « J’ai fait venir toute ma famille en France parce qu’ils nous avaient promis qu’ils nous aideraient à obtenir des papiers si on travaillait pour eux. Ce n’a pas été le cas. On sait maintenant qu’ils nous exploitaient, qu’ils nous faisaient travailler autant d’heures avec des salaires très bas parce que nous sommes des migrants et que nous sommes vulnérables. »