OM : «Le bazooka» sorti à Marseille, il l’a échappé belle !

Samedi soir, le leader du championnat, le RC Lens, était en déplacement sur la pelouse du troisième, l’OM. Un choc qui a tourné à l’avantage de Marseille (3-1), revenu à cinq points de son adversaire du soir au classement, mais autre chose qu’une victoire aurait pu avoir de grosses répercutions pour un Olympien en particulier.

Après avoir enchaîné 10 victoires toutes compétitions confondues, le RC Lens a vu sa série s’arrêter samedi soir. En déplacement sur la pelouse de l’OM pour le choc de cette 19e journée de Ligue 1, les Sang et Or ont été battus (3-1) pour la première fois depuis le 29 octobre dernier contre Metz (2-0). Pour Marseille, c’est un beau rebond après sa défaite face à Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des champions et qui lui permet de revenir à cinq points de son adversaire du soir au classement.

« Si ça perd ou si ça ne gagne pas ce soir, tout le monde sort le bazooka » D’autant plus que cette victoire a été obtenue sans Mason Greenwood. Entré à la 58e minute de jeu, l’attaquant de l’OM et meilleur buteur de Ligue 1 était remplaçant au coup d’envoi, Roberto De Zerbi ayant décidé de le faire souffler et de lancer Ethan Nwaneri, tout juste arrivé en provenance d’Arsenal, à sa place. Un choix qui s’est avéré payant, et fort heureusement pour le technicien italien, qui s'estime déjà très critiqué. « Ce soir, De Zerbi est le grand gagnant de la rencontre parce qu’il avait beaucoup de choses à perdre avec son choix de mettre Greenwood sur le banc. Je pense que si ça perd ou si ça ne gagne pas ce soir, tout le monde sort le bazooka », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.