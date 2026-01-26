PSG : Discussion secrète, Luis Enrique négocie un transfert !

Alexis Brunet

Initialement, le PSG n’avait pas prévu de se montrer actif lors du mercato hivernal. Le club de la capitale a finalement décidé de changer ses plans car un joueur a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Le coach espagnol s’est d’ailleurs déplacé personnellement lors des vacances de Noël pour discuter avec la probable future recrue parisienne.

Grâce à sa victoire contre l’AJ Auxerre vendredi (1-0) et à la défaite du RC Lens face à l’OM samedi (3-1), le PSG a repris la tête du championnat. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui a plus de difficultés que la saison dernière en Ligue 1. Pour se donner plus de marge, la formation de Luis Enrique devrait se montrer active lors du mercato hivernal et une recrue devrait d’ailleurs prochainement arriver à Paris.

Dro arrive au PSG ! Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le PSG pensait initialement ne pas avoir besoin du mercato hivernal pour se renforcer. Le club de la capitale a changé de vision dernièrement et un transfert est sur le point d’être officialisé même. Sauf improbable retournement de situation, Dro Fernandez devrait être la première recrue parisienne cet hiver. Le milieu offensif de 18 ans va signer un contrat de quatre ans et demi et il devrait coûter environ 8M€ au champion de France.