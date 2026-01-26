CAN 2025 - Hakimi : La révélation secrète au vestiaire du PSG !

Alexis Brunet

Dernièrement, Achraf Hakimi se trouvait du côté du Maroc pour disputer la CAN avec son pays. Malheureusement, les Lions de l’Atlas se sont inclinés 1-0 en finale face au Sénégal et la déception est donc grande pour le Parisien. Le latéral droit de 27 ans a toutefois fait une révélation secrète au vestiaire du PSG.

Le 18 janvier dernier, la finale de la CAN a vu s’opposer le Sénégal au Maroc. Devant leur public, les Lions de l’Atlas rêvaient de remporter la compétition mais cela ne s’est pas concrétisé. Les joueurs de Pape Thiaw se sont imposés en prolongations grâce à un but de Pape Gueye. Un immense coup dur sachant qu’avant cela, sur penalty, Brahim Diaz avait eu une opportunité de donner la victoire à son pays, mais sa tentative de panenka avait été arrêtée par Edouard Mendy.

La révélation d’Achraf Hakimi au vestiaire du PSG Une défaite qui touche le PSG, puisque Achraf Hakimi était présent en finale avec le Maroc. Ce dernier a d’ailleurs fait son retour à Paris dernièrement, mais, selon les informations de L’Équipe, il ne paraissait pas trop affecté par ce terrible échec. En privé, le latéral droit aurait toutefois confié au vestiaire parisien vouloir reprendre la compétition au plus vite afin de passer rapidement à autre chose et d'oublier la déception.